"Приголомшлива пропозиція": ЗМІ дізналися, куди може перейти Мессі

Суперфорвард точно залишить "ПСЖ"

Зірковий футболіст Ліонель Мессі, який, напевно, залишить "ПСЖ", може перейти в "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія) або "Інтер Майамі" (США).

Про це повідомляє сайт авторитетного журналіста Джанлукі Ді Марціо. Клуб із Саудівської Аравії залишається фаворитом на підписання 35-річного нападника.

Зазначається, що "Аль-Хіляль" запропонував аргентинцю "приголомшливу" зарплату: 400 млн євро чистими за сезон, а також ще 100-200 млн у вигляді можливого спонсорського договору.

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За даними джерела, Мессі залишає відчиненими двері для повернення до "Барселони", але наразі цей трансфер виглядає важко здійсненним через економічні проблеми каталонців.

За інформацією Ді Марціо, батько гравця Хорхе мав провести зустріч із власником "Інтер Майамі" Хорхе Масом, проте угоду буде важко укласти як через екстраординарну пропозицію "Аль-Хіляля", так і можливості для футболіста повернутися до "Барселони".

Цього тижня "ПСЖ" відсторонив Мессі на два тижні від футболу за поїздку до Саудівської Аравії без повідомлення клубу. Перед цим ЗМІ дізналися, що місцевий "Аль-Хіляль" запросив форварда до команди.

У той же час президент "Барселони" Жоан Лапорта заінтригував заявою, що аргентинець повернеться до каталонського клубу.

Раніше повідомлялося, що Мессі має намір стати гравцем "Інтер Майамі", яким у тому числі володіє легендарний ексфутболіст Девід Бекхем.