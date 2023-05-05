Украинский клуб проверил своих футболистов на детекторе лжи после матча с "Динамо"

Полтавчане умудрились проиграть, ведя в счете в три мяча

Руководство полтавской "Ворсклы" водило игроков молодежной команды (U-19) на полиграф после поражения сверстникам из киевского "Динамо" (3:4) в матче 24-го тура молодежного первенства Украины. Накануне в УПЛ прогремел скандал с потенциально договорным матчем.

Об этом сообщает "ТаТоТаке". По информации журналиста Михаила Спиваковского, руководство "Ворсклы" проверило молодых футболистов на полиграфе после того, как они провалили второй тайм матча с "динамовцами". К 28-й минуте встречи полтавчане выигрывали у столичной команды со счетом 3:0, а во втором тайме они пропустили четыре гола, что привело к поражению. Чем закончилась проверка, не рассказывается, правда, сразу несколько игроков молодежной команды полтавчан попали в заявку на игру основной команды.

Михаил Спиваковский рассказал о матче молодежных команд "Ворсклы" и "Динамо"

Видеообзор матча "Ворскла" U-19 - "Динамо" U-19

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