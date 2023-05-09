Роналду отметился гнусным поступком после матча (видео)

Футболисту не понравилось внимание со стороні сотрудника другого клуба

"Аль-Наср", за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, не сумел справиться с аутсайдером лиги, из-за чего футболист вышел из себя.

После игры 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии с ФК "Аль-Халидж" (1:1) сотрудник команды соперников подошел к Криштиану с намерением сделать селфи, однако форвард оттолкнул его. Соответствующий момент попал в трансляцию ssc_sports.

Роналду толкнул сотрудника "Аль-Халиджи"

Отметим, плохое настроение у КриРо легко объясняется тем, что он не забил в этой игре, а также его команда не выиграла. К слову, "Аль-Наср" отстает от лидера чемпионата Саудовской Аравии на 5 очков.

Видеообзор матча "Аль-Наср" - "Аль-Халидж"

Напомним, это не в первый раз, когда Криштиану показывает эмоции после неудачи на поле. Накануне после проигранного матча с "Аль-Хилалем" (0:2) форвард "Аль-Насра" схватил себя за пах в ответ на выкрики болельщиков "Месси, Месси, Месси!". Игроку даже грозила депортация.

Ранее CR7 использовал удушающий прием на сопернике во время матча. Судья наградил португальца только желтой карточкой. К слову, Криштиану может покинуть "Аль-Наср" по окончании текущего сезона.