Сенсационный камбэк? Роналду может покинуть Саудовскую Аравию и вернуться в "Реал"

Португалец не сумел адаптироваться на Ближнем Востоке

Звездный футболист Криштиану Роналду намерен покинуть свой нынешний клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии спустя четыре месяца после перехода.

Об этом сообщает El Nacional. По информации испанского издания, нападающему некомфортно в ближневосточной стране из-за ее закрытой культуры и языкового барьера.

Отмечается, что португальский нападающий хотел бы вернуться в "Реал", где выступал девять лет в 2009-2018 годах. Там же в Мадриде он встретил свою нынешнюю невесту Джорджину Родригес.

Видео голов и обзор матча "Аль-Наср" - "Аль-Раид"

По данным медиа, в столице Испании Роналду чувствовал себя наиболее комфортно и счастливо, и он по-прежнему тоскует по городу, после отъезда из которого начал об этом сожалеть.

Согласно источнику, президент "Реала" Флорентино Перес предлагает Роналду вернуться не как игрок, а получить работу в структуре королевского клуба.

Недавно сообщалось, что звездного португальского футболиста могут депортировать из Саудовской Аравии за неприличный жест.

Ранее Роналду по сути вынудил руководство "Аль-Насра" уволить главного тренера, которым он был недоволен.

Также в СМИ появлялась информация, что невеста португальца Джорджина Родригес не разобралась с законами в Саудовской Аравии и могла быть оштрафована за нарушение порядка.