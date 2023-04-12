Роналду недоволен тренером и в новом клубе: СМИ анонсируют его увольнение

Звездный футболист "Аль-Насра" (Саудовская Аравия) Криштиану Роналду недоволен главным тренером команды Руди Гарсией после ничьей 0:0 с "Аль-Фейха". В предыдущем клубе, "Манчестер Юнайтед" у игрока также был конфликт с его наставником Эриком тен Хагом.

Об этом сообщает AS со ссылкой на прессу Саудовской Аравии. По ее информации, португальскому нападающему не нравится подход специалиста и уровень игры коллектива. Он также считает, что у команды есть потенциал, чтобы выступать на гораздо более высоком уровне и выиграть титул.

"Аль-Фейха" - "Аль-Наср". Видеообзор матча

По данным Marca, Руди Гарсия уже уволен клубом из-за его плохих отношений с подопечными. Наставник возглавлял "Аль-Наср" еще до прихода Роналду после чемпионата мира.

В настоящее время команда занимает второе место в турнирной таблице, отставая на три очка от "Аль-Иттихада", которому недавно проиграл. Он также вылетел из Суперкубка Аравии в полуфинале вопреки всем ожиданиям.

На днях другая суперзвезда мирового футбола Лионель Месси побил рекорд по голам в Европе за клуб и опередил Криштиану Роналду. Вместе с тем, португальский нападающий сохраняет за собой рекорд по количеству игр за национальные сборные.

Ранее Роналду не скрывал своей злости после поражения "Аль-Иттихаду", когда возмущался, покидая поле, после чего пнул лежавшие на земле бутылки. Это видео сразу же завирусилось в соцсетях.