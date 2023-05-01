Сенсаційний камбек? Роналду може залишити Саудівську Аравію та повернутися до "Реалу"

Португалець не зумів адаптуватися на Близькому Сході

Зірковий футболіст Кріштіану Роналду має намір залишити свій нинішній клуб "Аль-Наср" із Саудівської Аравії через чотири місяці після переходу.

Про це повідомляє El Nacional. За інформацією іспанського видання, нападнику некомфортно в близькосхідній країні через її закриту культуру та мовний бар’єр.

Зазначається, що португальський нападник хотів би повернутися до "Реалу", де виступав дев’ять років в 2009-2018 роках. Там же у Мадриді він зустрів свою нинішню наречену Джорджину Родрігес.

Відео голів та огляд матчу "Аль-Наср" — "Аль-Раїд"

За даними медіа, в столиці Іспанії Роналду відчував себе найбільш комфортно і щасливо, і він, як і раніше, сумує за містом, після від’їзду з якого почав про це шкодувати.

За повідомленнями джерела, президент "Реала" Флорентіно Перес пропонує Роналду повернутися не як гравець, а отримати роботу в структурі королівського клубу.

Нещодавно повідомлялося, що зіркового португальського футболіста можуть депортувати із Саудівської Аравії за непристойний жест.

Раніше Роналду, по суті, змусив керівництво "Аль-Насра" звільнити головного тренера, яким він був незадоволений.

Також в ЗМІ з’являлася інформація, що наречена португальця Джорджина Родрігес не розібралася із законами в Саудівській Аравії та могла бути оштрафована за порушення порядку.