Роналду незадоволений тренером і в новому клубі: ЗМІ анонсують його звільнення

Роналду незадоволений тренером і у новому клубі: ЗМІ анонсують його звільнення

Зірковий футболіст "Аль-Насра" (Саудівська Аравія) Кріштіану Роналду незадоволений головним тренером команди Руді Гарсією після нічиєї 0:0 з "Аль-Фейха". У попередньому клубі, "Манчестер Юнайтед" в гравця також був конфлікт із його наставником Еріком тен Хагом.

Про це повідомляє AS із посиланням на пресу Саудівської Аравії. За їхньою інформацією, португальському нападнику не подобається підхід фахівця та рівень гри колективу. Він також вважає, що в команди є потенціал, щоб виступати на набагато вищому рівні та виграти титул.

"Аль-Фейха" — "Аль-Наср". Відеоогляд матчу

За даними Marca, Руді Гарсія вже звільнений клубом через його погані стосунки з підопічними. Наставник очолював "Аль-Наср" ще до приходу Роналду після чемпіонату світу.

Наразі команда посідає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи на три очки від "Аль-Іттіхада", якому нещодавно програв. Він також вилетів із Суперкубку Аравії в півфіналі всупереч усім очікуванням.

Днями інша суперзірка світового футболу Ліонель Мессі побив рекорд голів в Європі за клуб і випередив Кріштіану Роналду. Водночас португальський нападник зберігає за собою рекорд за кількістю ігор за національні збірні.

Раніше Роналду не приховував своєї агресії після поразки "Аль-Іттіхаду", коли обурювався, залишаючи поле, після чого штовхнув пляшки, що лежали на землі. Це відео одразу ж завірусилося в соцмережах.