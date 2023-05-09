Роналду відзначився мерзенним вчинком після матчу (відео)

Футболісту не сподобалася увага зі сторони співробітника іншого клубу

"Аль-Наср", за який виступає португальський нападник Кріштіану Роналду, не зумів впоратися з аутсайдером ліги, через що футболіст вийшов із себе.

Після гри 26 туру чемпіонату Саудівської Аравії з ФК "Аль-Халідж" (1:1) співробітник команди суперників підійшов до Кріштіану з наміром зробити селфі, проте форвард відштовхнув його. Відповідний момент потрапив у трансляцію ssc_sports.

Роналду штовхнув співробітника "Аль-Халіджі"

Зазначимо, поганий настрій у КріРо легко пояснюється тим, що він не забив у цій грі, а також його команда не виграла. "Аль-Наср" відстає від лідера чемпіонату Саудівської Аравії на 5 очок.

Відеоогляд матчу "Аль-Наср" — "Аль-Халідж"

Нагадаємо, це не вперше, коли Кріштіану показує емоції після невдачі на полі. Напередодні після програного матчу з "Аль-Хілалем" (0:2) форвард "Аль-Насра" схопив себе за пах у відповідь на вигуки вболівальників "Мессі, Мессі, Мессі!". Гравцю навіть загрожувала депортація.

Раніше CR7 використав задушливий прийом на супернику під час матчу. Суддя нагородив португальця лише жовтою карткою. До речі, Кріштіану може залишити Аль-Наср після закінчення поточного сезону.