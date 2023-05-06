"Обращались хуже, чем с заключенным": футболист сборной пожаловался на "Динамо"

Сейчас 33-летний игрок выступает за перуанскую "Альянсу"

Бывший защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано негативно высказался о своем периоде карьеры в украинском клубе. Накануне турецкий гранд нацелился на лучшего игрока Бело-синих.

Соответствующий комментарий футболиста доступен на trome.com. Центрбек сборной Перу Самбрано рассказал, что провел хорошее время в дубле, а вот в основе киевлян от него якобы хотели избавиться. При этом игрок так и не получил объяснений от руководства "Динамо", почему он за два года так и не попал в заявку первой команды.

"Я хочу забыть этот период. В "Динамо" со мной обращались хуже, чем с заключенным. Я приехал, первые шесть месяцев все было хорошо, начался новый сезон, а меня не включают в заявку. Я ничего не понимал.

В резервной команде мы выигрывали. Мы ездили автобусом по семь часов, у нас не было таких привилегий, как у первой команды. Я не играл в основном составе, но прекрасно провел время в дубле.

Но хуже всего было, когда мне сказали, что я должен прибыть на тренировку в четыре часа, я приехал, а там никого не было, ведь игроки потренировались в 11 утра.

Надо мной издевались и хотели выбросить, словно собаку", — заявил Самбрано.

Карлос был игроком "Динамо" с 2018 по 2020 год, но так и не сыграл за основную команду ни разу.

Карлос на пике своей карьеры выступал в Бундеслиге

В прошлом туре "Динамо" справилось с "Ворсклой", а в следующем туре киевлянам предстоит сыграть против "Кривбасса".