Чемпионат Украины по футболу, 25 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Лидер сыграет в первый игровой день тура

В воскресенье, 7 мая, матчами "Черноморец" — "Днепр-1" и "Металлист — Львов" стартует 25-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23. Накануне игра с участием двух вышеназванных команд вызвал нетипично высокое движение ставок.

С расписанием и результатами всех игр Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Лидер первенства "Шахтер" свой матч также проведет в воскресенье.

Расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 25 тура УПЛ

Воскресенье, 7 мая

"Черноморец" — "Днепр-1" 13:00 — setantasports.com

"Металлист — Львов" 13:00 — YouTube

"Александрия — Шахтер" 15:00 — setantasports.com, YouTube, Setanta Sports

Понедельник, 8 мая

"Кривбасс" — "Динамо" 13:00 — setantasports.com

"Минай" — "Ворскла" 14:00 — setantasports.com

"Рух" — "Ингулец" 15:00 — YouTube

"Верес" — "Колос" 15:00 — setantasports.com, YouTube, Setanta Sports

"Заря" — "Металлист 1925" 17:00 — YouTube

Турнирная таблица УПЛ по итогам 24 тура

С результатами и видеообзорами матчей 24-го тура чемпионата Украины по футболу можно ознакомиться у нас на сайте.

Напомним, в прошлом туре УПЛ прогремел громкий скандал, связанный с незасчитанным голом в ворота "Шахтера".