Чемпионат Украины по футболу, 25 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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Лидер сыграет в первый игровой день тура
В воскресенье, 7 мая, матчами "Черноморец" — "Днепр-1" и "Металлист — Львов" стартует 25-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23. Накануне игра с участием двух вышеназванных команд вызвал нетипично высокое движение ставок.
С расписанием и результатами всех игр Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Лидер первенства "Шахтер" свой матч также проведет в воскресенье.
Расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 25 тура УПЛ
Воскресенье, 7 мая
"Черноморец" — "Днепр-1" 13:00 — setantasports.com
"Металлист — Львов" 13:00 — YouTube
"Александрия — Шахтер" 15:00 — setantasports.com, YouTube, Setanta Sports
Понедельник, 8 мая
"Кривбасс" — "Динамо" 13:00 — setantasports.com
"Минай" — "Ворскла" 14:00 — setantasports.com
"Рух" — "Ингулец" 15:00 — YouTube
"Верес" — "Колос" 15:00 — setantasports.com, YouTube, Setanta Sports
"Заря" — "Металлист 1925" 17:00 — YouTube
С результатами и видеообзорами матчей 24-го тура чемпионата Украины по футболу можно ознакомиться у нас на сайте.
Напомним, в прошлом туре УПЛ прогремел громкий скандал, связанный с незасчитанным голом в ворота "Шахтера".