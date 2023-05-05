Чемпіонат України з футболу, 25 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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Лідер зіграє у перший ігровий день туру
У неділю, 7 травня, матчами "Чорноморець" — "Дніпро-1" та "Металіст — Львів" стартує 25-й тур чемпіонату України з футболу сезону 2022/23. Напередодні гра за участю двох вищезгаданих команд викликав нетипово високий рух ставок.
З розкладом та результатами всіх ігор Української прем’єр-ліги (УПЛ) можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Лідер першості "Шахтар" свій матч також проведе у неділю.
Розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 25 туру УПЛ
Неділя, 7 травня
"Чорноморець" — "Дніпро-1" 13:00 — setantasports.com
"Металіст — Львів" 13:00 — YouTube
"Олександрія — Шахтар" 15:00 — setantasports.com, YouTube, Setanta Sports
Понеділок, 8 травня
"Кривбас" — "Динамо" 13:00 — setantasports.com
"Минай" — "Ворскла" 14:00 — setantasports.com
"Рух" — "Інгулець" 15:00 — YouTube
"Верес" — "Колос" 15:00 — setantasports.com, YouTube, Setanta Sports
"Зоря" — "Металіст 1925" 17:00 — YouTube
З результатами та відеооглядами матчів 24-го туру чемпіонату України з футболу можна ознайомитись у нас на сайті.
Нагадаємо, у минулому турі УПЛ пролунав гучний скандал, пов’язаний із незарахованим голом у ворота "Шахтаря".