Чемпіонат України з футболу, 25 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Лідер зіграє у перший ігровий день туру

У неділю, 7 травня, матчами "Чорноморець" — "Дніпро-1" та "Металіст — Львів" стартує 25-й тур чемпіонату України з футболу сезону 2022/23. Напередодні гра за участю двох вищезгаданих команд викликав нетипово високий рух ставок.

З розкладом та результатами всіх ігор Української прем’єр-ліги (УПЛ) можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Лідер першості "Шахтар" свій матч також проведе у неділю.

Розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 25 туру УПЛ

Неділя, 7 травня

"Чорноморець" — "Дніпро-1" 13:00 — setantasports.com

"Металіст — Львів" 13:00 — YouTube

"Олександрія — Шахтар" 15:00 — setantasports.com, YouTube, Setanta Sports

Понеділок, 8 травня

"Кривбас" — "Динамо" 13:00 — setantasports.com

"Минай" — "Ворскла" 14:00 — setantasports.com

"Рух" — "Інгулець" 15:00 — YouTube

"Верес" — "Колос" 15:00 — setantasports.com, YouTube, Setanta Sports

"Зоря" — "Металіст 1925" 17:00 — YouTube

Турнірна таблиця УПЛ за підсумками 24 туру

З результатами та відеооглядами матчів 24-го туру чемпіонату України з футболу можна ознайомитись у нас на сайті.

Нагадаємо, у минулому турі УПЛ пролунав гучний скандал, пов’язаний із незарахованим голом у ворота "Шахтаря".