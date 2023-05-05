"Бешикташ" націлився на найкращого гравця "Динамо"

Футболіст потрапив у шортлист турецького гранда

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Віталій Буяльський зацікавив стамбульський "Бешикташ". Напередодні інвестиційний банкір Сергій Фурса виграв справу у Печерському суді у братів Суркісів.

Про це повідомляє Fotomaç. За інформацією джерела, турецький клуб зробить пропозицію 30-річному українцю, якщо команду покине англієць Натан Редмонд.

Зазначимо, на місце англійського хавбека також претендують Майк-Трезор Ндаїшиміє ("Генк"), Дієго Вальдес ("Америка"), Марко Толіч ("Динамо" Загреб) та Пеп Мас ("Олімпіакос"). Купувати того чи іншого хавбека вирішуватимуть головний тренер Орлів Шенол Гюнеш та його помічники.

До слова, наставник "Бешикташа", а також співробітники клубу спостерігають за Буяльським. Є навіть ймовірність, що помічник Гюнеша особисто приїде подивитися кілька матчів, щоб переглянути гру українця. Угода Буяльського з "Динамо" діє до літа 2025 року. Transfermarkt оцінює футболіста в 8 мільйонів євро.

Цього сезону півзахисник забив 12 голів і зробив 8 асистів у 33 матчах за Біло-синіх — найкращий показник у київській команді.

Зазначимо, на шляху трансферу українця до "Бешикташу" може стати угода стамбульського клубу з "Газпромом".

В останньому матчі УПЛ "динамівці" обіграли "Ворсклу".