Банкір помстився Суркісам у суді "за нікчемний стан "Динамо"

Чи буде апеляція, залишається невідомим

Інвестиційний банкір Сергій Фурса виграв у Печерському суді в братів Суркісів по їхньому позову щодо захисту честі, гідності та ділової репутації. Нещодавно президент київського клубу Ігор Суркіс розкритикував гравців своєї команди.

На своїй сторінці у Facebook Фурса написав, що йдеться про події 2020 року, коли тим не сподобалися його коментарі про їхню діяльність в "Приватбанку". Після цього вони подали позов з метою спростування інформації.

На його думку, хтось надіслав Суркісам посилання на ефір, де він обговорював злитий кимось у пресу звіт Кролл із аналізом, чим вони займалися в "Приватбанку".

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"Ну і звичайно нічого хорошого вони там не витворяли. Чому і були визнані свого часу пов’язаними особами. Про що я з усією відвертістю вболівальника "Динамо", який має додаткові питання до цієї парочки, і сказав.

Але пани Суркіси чомусь образилися тоді не на детективів Кролл, а саме на мене. Коротше, честь та гідність панів Суркісов не постраждала. Або не була знайдена", — зазначив Фурса.

Інвестбанкір додав, що йому важко уявити собі, як він міг би виграти в Суркісів у Печерському Суді ще 5 чи 10 років тому.

"І це приємна новина для мене. Але не тільки. Тому що власне той факт, що братам Суркісам стає важко чи неможливо вирішити в українських судах є гарною новиною. Та й просто приємно виграти в Суркісів. Хоч якось помститися братам за плачевний стан. "Динамо" Київ", — резюмував Фурса.

Раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс був висміяний після того, як відвідав матч української Прем’єр-ліги з "Минаєм".

Перед цим український олігарх Ігор Коломойський потролив Ігоря Суркіса після поразки "Динамо" від "Дніпра-1".