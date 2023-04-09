Суркіс розкритикував гравців "Динамо": поки одні захищають Україну, інші програють "Інгульцю"

Функціонер незадоволений невдачами на старті весняної частини УПЛ

Президент "Динамо" Ігор Суркіс висловив невдоволення тим, як його клуб проводить матчі української Прем’єр-ліги в 2023 році. В п’яти весняних поєдинках той зазнав двох поразок при трьох перемогах і перебуває на четвертому місці.

У коментарі FootballHub функціонер нарік, що не все залежить від нього, і він прибув до України, щоб підтримати команду, а також розібратися, що відбувається.

"Мені, як кажуть, важко говорити, що відбувається. Хлопці самі повинні налаштовуватися на гру і розуміти, що в умовах, в яких знаходиться наша країна… Наші хлопці боронять нашу землю, а вони виходять і програють "Інгулцю", — поскаржився Суркіс.

"Динамо" – "Інгулець". Відео голів та огляд матчу

Президент Динамо припустив, що це пояснюється "невідповідальністю", або збори команди були проведені не так, "як хотілося б".

"Є фактори. Я не буду їх налаштовувати. Я був і на базі весь тиждень. Як всі вболівальники сподіватимуся на те, що хлопці будуть розуміти, що вони перш за все грають для фанатів", — резюмував Суркіс.

Минулого тижня президент Динамо став об’єктом жартів після того, як засвітився на матчі з Минаєм в УПЛ.

Примітно, що головний тренер київської команди Мірча Луческу заявив, що не збирається залишати клуб, незважаючи на проблеми зі здоров’ям.