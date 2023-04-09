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Суркіс розкритикував гравців "Динамо": поки одні захищають Україну, інші програють "Інгульцю"

Автор
Андрій Синявський Андрій Синявський
Дата публікації
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Суркіс прибув до України, щоб підтримати команду Новина оновлена 09 квітня 2023, 18:36
Суркіс прибув до України, щоб підтримати команду. Фото ФК Динамо (Київ)

Функціонер незадоволений невдачами на старті весняної частини УПЛ

Президент "Динамо" Ігор Суркіс висловив невдоволення тим, як його клуб проводить матчі української Прем’єр-ліги в 2023 році. В п’яти весняних поєдинках той зазнав двох поразок при трьох перемогах і перебуває на четвертому місці.

У коментарі FootballHub функціонер нарік, що не все залежить від нього, і він прибув до України, щоб підтримати команду, а також розібратися, що відбувається.

"Мені, як кажуть, важко говорити, що відбувається. Хлопці самі повинні налаштовуватися на гру і розуміти, що в умовах, в яких знаходиться наша країна… Наші хлопці боронять нашу землю, а вони виходять і програють "Інгулцю", — поскаржився Суркіс.

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Президент Динамо припустив, що це пояснюється "невідповідальністю", або збори команди були проведені не так, "як хотілося б".

"Є фактори. Я не буду їх налаштовувати. Я був і на базі весь тиждень. Як всі вболівальники сподіватимуся на те, що хлопці будуть розуміти, що вони перш за все грають для фанатів", — резюмував Суркіс.

Минулого тижня президент Динамо став об’єктом жартів після того, як засвітився на матчі з Минаєм в УПЛ.

Примітно, що головний тренер київської команди Мірча Луческу заявив, що не збирається залишати клуб, незважаючи на проблеми зі здоров’ям.

Теги:
#Футбол #киев #Ігор Суркіс #УПЛ #ФК Інгулець