Суркис раскритиковал игроков "Динамо": пока одни защищают Украину, другие проигрывают "Ингульцу"

Функционер недоволен неудачами на старте весенней части УПЛ

Президент "Динамо" Игорь Суркис выразил недовольство тем, как его клуб проводит матчи украинской Премьер-лиги в 2023 году. В пяти весенних поединках тот потерпел два поражения при трех победах и находится на четвертом месте.

В комментарии FootballHub функционер посетовал, что не все зависит от него, и он прибыл в Украину, чтобы поддержать команду, а также разобраться, что происходит.

"Мне, как говорится, тяжело говорить, что происходит. Ребята сами должны настраиваться на игру и понимать, что в условиях, в которых находится наша страна… Наши ребята защищают нашу землю, а они выходят и проигрывают "Ингульцу", — пожаловался Суркис.

"Динамо" - "Інгулець". Відео голів та огляд матчу

Президент Динамо предположил, что это объясняется "неответственностью", или же сборы команды были проведены не так, "как хотелось бы".

"Есть факторы. Я не стану их настраивать. Я был и на базе всю неделю. Как все болельщики будут надеяться на то, что ребята будут понимать, что они, прежде всего, играют для фанатов", — резюмировал Суркис.

На прошлой неделе президент Динамо стал объектом шуток после того, как засветился на матче с Минаем в УПЛ.

Примечательно, что главный тренер киевской команды Мирча Луческу заявил, что не собирается уходить из клуба, несмотря на проблемы со здоровьем.