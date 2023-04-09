Суркис раскритиковал игроков "Динамо": пока одни защищают Украину, другие проигрывают "Ингульцу"
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Функционер недоволен неудачами на старте весенней части УПЛ
Президент "Динамо" Игорь Суркис выразил недовольство тем, как его клуб проводит матчи украинской Премьер-лиги в 2023 году. В пяти весенних поединках тот потерпел два поражения при трех победах и находится на четвертом месте.
В комментарии FootballHub функционер посетовал, что не все зависит от него, и он прибыл в Украину, чтобы поддержать команду, а также разобраться, что происходит.
"Мне, как говорится, тяжело говорить, что происходит. Ребята сами должны настраиваться на игру и понимать, что в условиях, в которых находится наша страна… Наши ребята защищают нашу землю, а они выходят и проигрывают "Ингульцу", — пожаловался Суркис.
Президент Динамо предположил, что это объясняется "неответственностью", или же сборы команды были проведены не так, "как хотелось бы".
"Есть факторы. Я не стану их настраивать. Я был и на базе всю неделю. Как все болельщики будут надеяться на то, что ребята будут понимать, что они, прежде всего, играют для фанатов", — резюмировал Суркис.
На прошлой неделе президент Динамо стал объектом шуток после того, как засветился на матче с Минаем в УПЛ.
Примечательно, что главный тренер киевской команды Мирча Луческу заявил, что не собирается уходить из клуба, несмотря на проблемы со здоровьем.