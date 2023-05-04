Банкир отомстил Суркисам в суде "за ничтожное состояние "Динамо"

Будет ли апелляция, остается неизвестным

Инвестиционный банкир Сергей Фурса выиграл в Печерском суде у братьев Суркисов по их иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Недавно президент киевского клуба Игорь Суркис раскритиковал игроков своей команды.

На своей странице в Facebook Фурса написал, что речь идет о событиях 2020 года, когда тем не понравились его комментарии об их деятельности в "Приватбанке". После этого они подали иск с целью добиться опровержения информации.

По его мнению, кто-то прислал Суркисам ссылку на эфир, где он обсуждал слитый кем-то в прессу отчет Кролл с анализом, чем они занимались в "Приватбанке".

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"Ну и конечно ничего хорошего они там не вытворяли. Почему и были признаны в свое время связанными лицами. О чем я со всей откровенностью болельщика "Динамо", у которого есть дополнительные вопросы к этой парочке, и сказал.

Но господа Суркисы, почему-то, обиделись тогда не на детективов Кролл, а именно на меня. Короче, честь и достоинство господ Суркисов не пострадала. Или не была найдена", — отметил Фурса.

Инвестбанкир добавил, что ему трудно представить себе, как он мог бы выиграть у Суркисов в Печерском Суде еще 5 или 10 лет назад.

"И это приятная новость для меня. Но не только. Потому что собственно тот факт, что братьям Суркисам становится трудно или невозможно порешать в украинских судах является хорошей новостью. Да и просто приятно выиграть у Суркисов. Хоть как-то отомстить братьям за плачевное состояние "Динамо" Киев", — резюмировал Фурса.

Ранее президент "Динамо" Игорь Суркис был высмеян после того, как посетил матч украинской Премьер-лиги с "Минаем".

Перед этим украинский олигарх Игорь Коломойский потроллил Игоря Суркиса после разгромного поражения "Динамо" от "Днепра-1".