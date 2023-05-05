"Бешикташ" нацелился на лучшего игрока "Динамо"

Футболист попал в шорт-лист турецкого гранда

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Буяльский заинтересовал стамбульский "Бешикташ". Накануне инвестиционный банкир Сергей Фурса выиграл дело в Печерском суде у братьев Суркисов.

Об этом сообщает Fotomaç. По информации источника, турецкий клуб сделает предложение 30-летнему украинцу, если команду покинет англичанин Натан Рэдмонд.

Отметим, на место английского хавбека также претендуют Майк-Трезор Ндаишимие ("Генк"), Диего Вальдес ("Америка"), Марко Толич ("Динамо" Загреб) и Пеп Мас ("Олимпиакос"). Покупать того или иного хавбека будут решать главный тренер Орлов Шенол Гюнеш и его ассистенты.

К слову, наставник "Бешикташа", а также сотрудники клуба наблюдают за Буяльским. Есть даже вероятность, что ассистент Гюнеша лично приедет посмотреть несколько матчей, чтобы просмотреть украинца. Соглашение Буяльского с "Динамо" действует до лета 2025 года. Тransfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник забил 12 голов и сделал 8 ассистов в 33 матчах за Бело-синих — лучший показатель в киевской команде.

Отметим, на пути трансфера украинца в "Бешикташ" может стать сделка стамбульского клуба с "Газпромом".

В последнем матче УПЛ "динамовцы" обыграли "Ворсклу".