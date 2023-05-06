"Поводилися гірше, ніж із ув’язненим": футболіст збірної поскаржився на "Динамо"

Наразі 33-річний гравець виступає за перуанську "Альянсу"

Колишній захисник київського "Динамо" Карлос Самбрано негативно висловився про свій період кар’єри в українському клубі. Напередодні турецький гранд націлився на найкращого гравця Біло-синіх.

Відповідний коментар футболіста доступний на trome.com. Центрбек збірної Перу Самбрано розповів, що провів гарний час у дублі, а ось в основі киян від нього нібито хотіли позбутися. При цьому гравець так і не отримав пояснень від керівництва "Динамо", чому він за два роки так і не потрапив у заявку першої команди.

"Я хочу забути цей період. У "Динамо" зі мною зверталися гірше, ніж з ув’язненим. Я приїхав, перші шість місяців все було добре, розпочався новий сезон, а мене не включають у заявку. Я нічого не розумів.

У резервній команді ми вигравали. Ми їздили автобусом по сім годин, у нас не було таких привілеїв, як у першій команді. Я не грав у основному складі, але чудово провів час у дублі.

Але найгірше було, коли мені сказали, що я маю прибути на тренування о четвертій годині, я приїхав, а там нікого не було, адже гравці потренувалися об 11 ранку.

Наді мною знущалися і хотіли викинути, немов собаку", — заявив Самбрано.

Карлос був гравцем "Динамо" з 2018 по 2020 рік, але так і не зіграв за основну команду жодного разу.

Карлос на піку своєї кар’єри виступав у Бундеслізі

У минулому турі "Динамо" впоралося з "Ворсклою", а в наступному турі киянам належить зіграти проти "Кривбасу".