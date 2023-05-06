Футбольный эксперт считает, что футбол должен быть доступным

Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо не смог посмотреть матч 24-го тура УПЛ "Ворскла" – "Динамо" (1:2) из-за того, что игра транслировалась только на платной OTT-платформе setantasports.com.

Сабо в комментарии 1news.com.ua не подбирал слов из-за сложившейся ситуации. Специалист считает, что во время войны футбол должен быть доступным для всех.

"Идет война, а многие люди лишают возможности посмотреть футбол. Едва ли не единственной радости в это сложное время. У меня 20 спортивных каналов — и ни на одном нет трансляции "Ворскла" — "Динамо". На эту платформу Сетанты я не подписан. Они просто падлюки!" – сказал Сабо.

Видеообзор матча "Ворскла" - "Динамо"

Отметим, Setanta Sports владеет правами на показ домашних матчей практически всех команд высшей лиги Украины. Домашние игры "Динамо" транслируются на телеканале "2+2", а также на YouTube-канале Football Hub. Ранее Setanta Sports объявила о прекращении сотрудничества с УПЛ.

К слову, в 25-м туре чемпионата Украины "Динамо" сыграет на выезде с "Кривбассом". Этот поединок будет показан только на OTT-платформе setantasports.com.