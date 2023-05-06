Футбольний експерт вважає, що футбол має бути доступним

Колишній головний тренер "Динамо" Йожеф Сабо не зміг переглянути матч 24-го туру УПЛ "Ворскла" — "Динамо" (1:2) через те, що гра транслювалася лише на платній OTT-платформі setantasports.com.

Сабо в коментарі 1news.com.ua не підбирав слів через ситуацію, що склалася. Фахівець вважає, що під час війни футбол має бути доступним для всіх.

"Йде війна, а багато людей позбавляють можливості подивитися футбол. Чи не єдиної радості у цей складний час. У мене 20 спортивних каналів — і на жодному немає трансляції "Ворскла" — "Динамо". На цю платформу Сетанти я не підписаний. Вони просто падлюки!” – сказав Сабо.

Відеоогляд матчу "Ворскла" - "Динамо"

Зазначимо, Setanta Sports має права на показ домашніх матчів практично всіх команд вищої ліги України. Домашні ігри "Динамо" транслюються на телеканалі "2+2", а також на YouTube-каналі Football Hub. Раніше Setanta Sports оголосила про припинення співпраці з УПЛ.

До речі, у 25 турі чемпіонату України "Динамо" зіграє на виїзді з "Кривбасом". Цей поєдинок буде показано лише на OTT-платформі setantasports.com.