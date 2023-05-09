Скандал із "договірним" матчем в УПЛ: до гри арбітру зателефонували та назвали рахунок

В українському футболі ближче до закінчення сезону спливають нові і нові скандали

Перед матчем чемпіонату України з футболу сезону 2022/23 "Дніпро-1" – "Металіст" (5:0), який привернув увагу Комітету етики та чесної гри, головному арбітру зустрічі Ярославу Козику зателефонували і назвали рахунок, з яким має закінчитися поєдинок.

Рефері повідомив про дзвінок в Українську асоціацію футболу (УАФ), а та передала інформацію до Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Про це повідомив журналіст "1+1 Media" Ігор Циганик на YouTube-каналі Football Hub. Журналіст зазначив, що деякі букмекерські контори перестали приймати ставки на цю гру, зараз триває розслідування.

"Розкажу те, що я знаю. Те, що я ніде не прочитав, але що мені вдалося дізнатися. Перед грою невизначена особа зателефонувала арбітру матчу, що конкретно в цьому матчі "Дніпро-1" виграє з певним рахунком. Арбітр цього матчу за всіма рекомендаціями УЄФА та УАФ поінформував своє безпосереднє керівництво. Керівництво сказало, що такий сигнал є – передали до УЄФА.

УЄФА через усіх своїх людей, які їм допомагають, передали це, не знаю, букмекерам, радарам. Як наслідок, деякі букмекерські компанії просто зняли ставки на цю гру. Дзвінок було зафіксовано у додатку до рапорту цього матчу. Наразі триває розслідування. Хто дзвонив? Ось це питання.

Наскільки я розумію, він назвав результат, що не відбувся. І на основі цього було прийнято таку скандальну історію. У мене не було можливості прочитати рапорт – можливо, там вписано ім’я та прізвище людини, яка дзвонила”, – сказав Циганик.

Циганик розповів про аномальні ставки на матч "Дніпро-1" — "Металіст"

Відеоогляд матчу "Дніпро-1" – "Металіст"

Нагадаємо, за підсумками 25 турів УПЛ "Дніпро-1" впритул наблизився до лідируючого "Шахтаря ".

Раніше повідомлялося про скандал із непризначеним пенальті у ворота "Шахтаря".