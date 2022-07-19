"Укрпочта" во время войны хочет потратить десятки миллионов на рекламу: в сети уже волна хейта

Желательные расходы на рекламу действительно впечатляют

Пока украинцы сплотились во время войны и собирают деньги на Байрактары, главная почта страны — "Укрпочта" хочет потратить на рекламу в интернет-сети более 21 миллиона гривен.

Соответствующую информацию, ссылаясь на официальные сведения портала государственных закупок, на своей странице в соцсети обнародовал украинский политолог Юрий Романенко, отметив саркастически, что "Укрпочта" точно знает, как в условиях войны тратить бюджет.

"Сколько вы там денег собирали на Байрактары? "Укрпочта "знает, как в условиях войны правильно распорядиться бюджетом", — говорится в тексте публикации.

На скриншоте, что Романенко добавил в свое сообщение, указана сумма, которую главная почта страны планирует потратить на услуги по размещению рекламных материалов в сети Интернет. Общая цифра действительно впечатляющая — 21 620 976 гривен 81 копейка.

Сумма, которую "Укрпочта" может потратить на рекламные услуги во время войны в стране

В комментариях под публикацией пользователи сети бурно обсуждают соответствующую информацию, сравнивая расходы "Укрпочты" в условиях войны с растратами украинского "Нефтегаза", мол, пока успешные менеджеры занимаются "распилом бюджета", украинцы собирают по 100 гривен, чтобы помочь Вооруженным силам.

Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, как Фонду Сергея Притулы только за сутки, после объявления сбора на Байрактары для украинских военных, удалось собрать баснословную сумму в 296 миллионов гривен.