Путь скандалов замдиректора НАБУ Полины Лысенко: сотни тысяч зарплаты и солидная помощь на роды. И никаких публичных результатов

Бывшую руководительницу Центра противодействия дезинформации, а ныне заместительницу главы Национального антикоррупционного бюро Украины Полину Лысенко то и дело сопровождают скандалы. На новом месте ее уже на 10-й день обвинили в расправе с неугодными — публичное заявление победительницы конкурса на должность в департаменте коммуникаций вылилось в большие репутационные проблемы — и для Лысенко, и для НАБУ в целом.

И это при том, что к назначению Лысенко сразу возникли вопросы, ведь на прежнем месте работы она проработала несколько месяцев, а затем ушла в декрет, не продемонстрировав каких-либо заметных успехов на этом поприще. Но это не помешало чиновнице сесть в новое "теплое" кресло. "Телеграф" решил подробнее изучить путь Полины Лысенко и попытаться разгадать секрет ее успеха.

Странный карьерный путь

В апреле 2021 года Лысенко неожиданно занимает должность главы Центра противодействия дезинформации, который функционировал под крылом СНБО. Ее назначение вызывает вопросы, ведь биография Полины мало походит на жизнеописание специалиста по борьбе с фейками. Юрист по образованию, трудилась в юридической сфере, а затем — помощником в НАБУ. Осенью 2020-го, всего за 8 месяцев до создания ЦПД, возглавила пресс-службу "Укрзализныци", а также "руководила проектом по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов" (цитата с сайта НАБУ).

Летом 2021 года "Телеграф" поинтересовался, чем занимается Центр противодействия дезинформации и его руководитель? Внезапно оказалось, что через 4 месяца после назначения Лысенко ушла в декретный отпуск. Ни тогда, ни после нам не удалось узнать, чем же, собственно, занималась руководительница ЦПД на своей должности.

"Телеграф" решил поинтересоваться, сколько Лысенко заработала, возглавляя ЦПД (указом президента уволена с должности лишь в апреле-2023, перед назначением в НАБУ). В официальном ответе ЦПД говорится, что с 19 августа 2021 года Лысенко была в отпуске по беременности и родам, а уже с 10 января 2022-го — в декретном отпуске по уходу за ребенком. Судя по всему, в начале января Лысенко родила ребенка. Нехитрые подсчеты дают понять, что она вступала в должность главы ЦПД, уже будучи беременной.

Деньги любят счет

На сайте Кабмина издание обнаружило информацию о том, что зарплата руководителя ЦПД составляет 43 700 гривен, однако плюс к окладу она могла начислять себе еще 300% премии за интенсивность, результативность работы. Суммарно получается, что Лысенко могла получать в ЦПД ежемесячно 174 800 гривен, то есть за 4 месяца интенсивной, но незаметной работы она могла законно получить из бюджета почти 700 тысяч гривен.

Полина Лысенко получала неплохие деньги, даже будучи в декрете

Точную сумму в ЦПД не назвали, но счет идет на сотни тысяч гривен

Согласно законодательству, декретный оплачиваемый отпуск в связи с родами может длиться 126 дней в течение которого выплаты равны средней зарплате. Даже с учетом отсутствия премий в размере 300% эти 4 месяца родов обошлись бюджету еще в 174 800 гривен.

Но и это не все. В октябре 2021 года Лысенко в декларации указала, что получила 344 тысячи гривен помощи по рождению ребенка.

Далеко не каждый может получить от государства

Кратко подытожим: Полина Лысенко по не совсем понятным причинам была назначена на должность главы ЦПД, где могла ежемесячно зарабатывать почти 175 тысяч гривен и откуда ушла в декрет уже спустя 4 месяца. Находясь в декрете, она, согласно законодательству, также получала зарплату и оформила существенную помощь по беременности и родам. При этом ни обществу, ни журналистам до сих пор не удалось узнать — а каких же успехов добилась Лысенко и возглавляемый ею ЦПД.

Новая работа — новый скандал

Впрочем, это не помешало президенту назначить ее заместителем директора НАБУ. И — о чудо! — через 10 дней после назначения ее обвиняют в расправе с неугодными и фактическом отказе назначать на должность журналистку Ольгу Комарову. Комарова публично заявила, что Лысенко в ходе разговора прямо дала понять, что назначать ее на должность заместителя руководителя департамента коммуникаций НАБУ не будут.

В НАБУ обвинения опровергли, заявив, что просто готовят реорганизацию Бюро. При этом никто не потрудился объяснить, а зачем тогда проводятся конкурсы на должности, которые в рамках реорганизации хотят упразднить. Более того, Комарова заявила, что с приходом Лысенко в НАБУ появился некий политтехнолог — Василий Самохвалов, которого сама Лысенко назвала "пиарщиком".

Как бы то ни было, за неделю от начала скандала Комарова дала несколько интервью, а вот Полина Лысенко так и не вышла с коммуникацией. Это при том, что во время объявления о ее назначении в НАБУ подчеркнули, что Лысенко будет "усиливать позиции Бюро в коммуникации с обществом".

Стоит отметить, что с момента назначения Лысенко трижды появлялась на страничке Бюро в Facebook. Любопытно, но в одном из постов на Facebook ее будто бы прятали. Согласитесь, для пресс-службы НАБУ выглядит странным — показать помощницу вице-премьера Федорова, но не акцентировать внимание на присутствующих на встрече сотрудниках Бюро.

Пресс-служба НАБУ спрятала Полину Лысенко от лишних глаз

Стоит подчеркнуть, что еще в день назначения Полины Лысенко на должность заместителя директора НАБУ "Телеграф" обратился в пресс-службу с запросом об интервью. На момент публикации дата интервью не назначена. На этот раз мы публично настаиваем на разговоре.