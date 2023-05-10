Признание адвоката: как НАБУ получает доступ к содержанию телефонов?

Адвокат рассказал, как защитить конфиденциальность в личном общении

Адвокат Ростислав Кравец довольно часто участвует в резонансных делах, инициированных Национальным антикоррупционным бюро Украины. Можно сказать, что он специализируется на противостоянии с НАБУ. Очень часто во время судебных заседаний он получает право ознакомиться с текстами прослушки, которые предоставляют детективы бюро как доказательства. Так Кравец стал еще и экспертом по дистанционному "снятию" всей информации с любого смартфона. Как это устроено, он рассказал "Бизнес Телеграфу".

Господин Ростислав, вы, как адвокат, часто предупреждаете своих клиентов, что за ними следят, их прослушивают?

Как только есть постановление о правонарушении или открытии производства, вас могут прослушивать представители различных структур, или снимать данные с устройства, например, смартфона. Однако часто это не перехват, потому что его делать довольно сложно. Как правило, информацию напрямую снимают с телефонов. Ни для кого не секрет, что я и мои коллеги-адвокаты ведем дела, расследуемые НАБУ. Нам раскрывают информацию в рамках производства, полученного бюро.

На телефонах есть пароли, ключи. Разве они не блокируют доступ?

Все, кто считает, что разные ключи, пароли на вход даже по отпечаткам пальцев и сетчатке глаза каким-то образом спасают их переписку и конфиденциальность, ошибаются. Давно существует программно-аппаратный комплекс UFED, израильской компании Cellebrite, помогающий собирать данные с мобильного устройства. Им пользуются спецслужбы по всему миру.

Ростислав Кравец

Как он устроен?

Этот комплекс может быть как переносным, так и стационарным. Он обходит все – шифровки, цифровые коды, графические. Все, что вы пишете и рисуете на своих телефонах, для него не имеет никакого значения. Он полностью снимает информацию на физическом уровне, копирует всю переписку и получает к нему доступ.

Для этого правоохранители должны получить физический доступ к телефону?

Они могут и отдаленно снимать, но это точно происходит, когда изымают аппарат. Если вы не общаетесь в секретных чатах, где сообщения самоуничтожаются и не хранятся в облачных приложениях, то вся переписка перестает быть недоступной. Из секретных чатов правоохранители могут получить только время, дату и с кем было общение, но не содержание. А в обычной переписке в Telegram, WhatsApp, Viber – все ваши сообщения, как на ладони. А еще эти мессенджеры периодически предлагают отправить ваши данные в облако, и они никак не защищены, их могут перехватить.

То есть нужно периодически чистить переписку?

Это не поможет. С этим я столкнулся, когда изучал материалы одного дела. НАБУ "вело" клиента из-за недекларирования местожительства в квартире мамы. Поскольку у адвокатов был доступ к делу, мы увидели распечатку того, что получено с телефонов. И там фигурировали даже стертые в Viber сообщения.

Но ведь мы говорим об очень популярных мессенджерах. Возможно, есть какие-нибудь более защищенные?

Публичные данные по комплексу UFED не очень четкие, я собирал их по крохам. Конечно, есть какие-нибудь более или менее экзотические мессенджеры. Однако стоит отметить, что и комплекс развивается, раз в 3-4 месяца они дают какие-то обновления. Помните историю с террористом, когда стражи порядка хотели разблокировать iPhone. Apple не дал такой доступ, а он был получен именно с помощью комплекса Cellebrite. Не важно, что это будет – Windows, Android, iOS – все это взламывается и раскрывается.

А как же хранить тайны?

Если вы хотите сохранять конфиденциальность и свои личные отношения, то переписываться стоит либо в засекреченных чатах, либо лично встречаться (желательно без телефонов, потому что они стали нашим поводком, помогающим узнать, где мы были и что делали). Поэтому встречайтесь и лично говорите о том, что не хотите, чтобы кто-то когда-то узнал.

Ростислав Кравец

Или если не совершал никакого преступления, просто не переживать из-за того, что переписку может прочитать НАБУ. Не так ли?

Это вы о том никому не мешающему НАБУ, которое занимается профанацией борьбы с топ-коррупцией? Я сейчас изучаю четыре тома дела. Личность обвиняется по ч.5 ст. 191 УК, ч.4 ст. 358 УК в подписи по доверенности от своей сестры, продавшей помещение в пользу ОТГ для размещения в нем школы. Суды с сельсоветом — это уровень НАБУ! Расследование продолжается с 2019г. Больше всего мне понравилось обоснование суммы залога. Для этого детектив собрал все доходы этого лица за последний 21 год и наскреб аж 1,2 млн грн. В эту сумму включены: выплаты за рождение ребенка (12000 грн); декретные (860 грн. в месяц); стипендия (по 42,50 грн в месяц 2001 — 2004 годы); заработная плата (около 15 000 грн. в месяц)

Судя по всему, после столкновений с НАБУ по нескольким делам вы не очень высокого мнения об этой организации?

Могу сказать одно: это НАБУ не только никому не мешает, учитывая статистику, но и, по моему мнению, никому не нужно, кроме наших иностранных партнеров, чтобы разваливать экономику и прослушивать военно-политическое руководство Украины. Напомним, скандал в НАБУ с трудоустройством какой-то активистки продемонстрировал обществу, что это коррумпированная семейная конторка, которая сосет деньги с налогоплательщиков и передает секретную информацию иностранным правительствам.