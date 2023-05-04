10 дней на работе, а уже скандал – нового замдиректора НАБУ Полину Лысенко обвинили в "чистках" неугодных

Топ-чиновницу обвинили в игнорировании закона

Несмотря на победу в открытом конкурсе, журналистка Ольга Комарова не может начать работу в Национальном антикоррупционном бюро Украины. В этом ей препятствует новый замдиректора Бюро Полина Лысенко.

Об этом сама журналистка сообщила на своей странице в Facebook, подчеркнув, что Полина Лысенко лично сообщила ей, что, несмотря на победу в конкурсе на должность заместителя руководителя управления внешних связей НАБУ, работать в Бюро она не будет.

По словам Ольги Комаровой, Полина Лысенко сообщила ей, что есть два варианта:

ее просто не назначит директор НАБУ, безо всяких оснований, просто;

назначат, а через день уволят, потому что эту должность сократят.

"Так что весь этот спич, наверное, был направлен на то, чтобы я сама отказалась от должности. Я не буду этого делать, хотя и понимаю, что в таких условиях работать будет уже нереально", — отмечает Ольга Комарова.

Журналистка выражает удивление тем, что одним из аргументов ее увольнения было то, что в Бюро нужно нанимать больше детективов, но вакансии на должности детективов на сайте НАБУ никогда не заканчиваются.

"Мое субъективное мнение: каждая новая команда придумывает реорганизацию, чтобы завести своих людей и избавиться от несвоих. Выходит, что именно с приходом новой руководительницы правила резко изменились. Что закон и положение о конкурсе – это просто ничто, что весь предохранительный механизм не работает, что мнение конкурсной комиссии может быть умножено на ноль", — негодует Ольга Комарова.

Также журналистка удивляется: именно с приходом Полины Лысенко в НАБУ там появился политтехнолог, который якобы работает на деньги доноров и является "секретным". Его принимали на работу без конкурса, в то время как от честно победившего в нем человека — избавляются.

"Я разочарована и мне очень противно. Считаю, что эта ситуация должна стать предметом расследования внутреннего контроля НАБУ как минимум", — резюмирует журналистка.

Как сообщал "Телеграф", служебная деятельность Полины Лысенко остается "темным пятном" — будучи главой Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины еще летом 2021 года она ушла в декрет. Поэтому сведений о ее работе на прошлом посту просто нет. В НАБУ она приступила к работе 25 апреля, то есть, попала в скандал уже на 10-й день трудовой деятельности в Бюро.