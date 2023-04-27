"Киевгорстроем" займется НАБУ? Детективы начали изучать документы холдинга

Позиция директора о достройке ЖК Укрбуда привлекла в нему внимание правоохранителей

Национальное антикоррупционное бюро Украины запросило у Киевской городской государственной администрации документы, касающиеся деятельности строительной компании "Киевгорстрой", на 80% принадлежащих Киеву.

Об этом сообщает журналистка издания Цензор.нет Татьяна Николаенко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам 19 апреля НАБУ НАБУ обратилось к главе КГГА Виталию Кличко с требованием в трехдневный срок предоставить документацию о сотрудничестве с "Киевгорстроем".

В частности, антикоррупционное ведомство интересовали:

переписка с ЧАО "ХК "Киевгорстрой" по поводу их обращения относительно докапитализации компании Киевским городским советом на 1 млрд грн и/или на другую сумму;

все существующие проекты решений (распоряжений, другое) со всеми изменениями, дополнениями и приложениями к ним, по поводу рассмотрения вопроса о докапитализации ЧАО "ХК "Киевгорстрой" Киевским городским советом;

другие имеющиеся документы (письма, заявления, сообщения, обоснования, объяснения, протоколы совещаний, указания, поручения, другое) со всеми изменениями, дополнениями и приложениями к ним, по поводу рассмотрения вопроса о докапитализации ЧАО "ХК "Киевгорстрой" Киевским городским советом;

предоставить информацию о полученной Киевским городским советом прибыли от деятельности ЧАО "ХК "Киевгорстрой" за последние пять лет;

предоставить информацию о размере недополученной Киевским городским советом прибыли после принятия решения об освобождении объектов незавершенного строительства группы компаний "Укрбуд" от начисления долевого участия в создании и развитии инфраструктуры города Киева.

Как подчеркнула журналист, данные действия НАБУ явно следует связывать с ситуацией, сложившейся вокруг предприятия, в частности, заявлением его главы Игоря Кушнира о невозможности достраивать дома для инвесторов "Укрбуда". Речь идет о 10 жилых комплексах.

По мнению Татьяны Николаенко, это также совпало с действиями экс-владельца "Укрбуда" Максима Микитася по возврату себе этой компании в которой с октября новый директор. "Прям очень интересно, чем это теперь кончится", — резюмировала журналист.

"Телеграф" сообщал о противостоянии между директором "Киевгорстроя" Игорем Кушниром и экс-владельцем "Укрбуда" Максимом Микитасем, заложниками которого стали инвесторы жилья последней компании.