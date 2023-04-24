Максим Микитась против Игоря Кушнира: стоит ли инвесторам "Укрбуда" и "Киевгорстроя" ждать своих квартир

На достройку жилья требуются почти 2 миллиарда гривен, которых нет

На строительном рынке Украины вспыхнул очередной скандал. Его корни тянутся еще в 2019 год, когда компания "Укрбуд" призналась, что не может достроить свои жилые комплексы. И вот спустя 3 года инвесторы рискуют остаться без жилья уже от "Киевгорстроя", пообещавшего эти дома достроить.

Более того, как сообщает OBOZREVATEL,"Киевгорстрой" под руководством Игоря Кушнира может не только оставить без жилья инвесторов "Укрбуда", но и обанкротиться сам.

"Укрбуд" не смог – и "Киевгорстрой" не может

В декабре 2019 года остановились работы на 26 строительных участках жилых комплексов Киева, во что вложили свои средства 13 тысяч семей. Тогда личным решением президента Владимира Зеленского, достройку объектов должна была взять на себя ПАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой", на 80% принадлежащая КГГА.

Летом 2020 года компания даже ввела в эксплуатацию первые жилые комплексы, недостроенные "Укрбудом" — "Солнечная Ривьера" и "Новомостицкий", а в августе и сентябре Киевгорстрой принялся за достройку очередных объектов. Однако после 24 февраля 2022 года работы были заморожены.

Впрочем, летом и осенью работы были продолжены и по итогам года "Киевгорстрой" смог сдать полностью два жилых комплекса – "Радужный" и "Гвардейский", и первую очередь ЖК "Оберег-2".

В целом же из 17 принятых на достройку ЖК "Укрбуда" (всего их 26 – прим. Телеграфа), полностью или частично достроили 10, а вот по остальным 7 в "Киевгорстрое" вынуждены были признать, что завершить не могут. Не хватает денег – 1,7 млрд грн.

При этом сами инвесторы "Укрбуда" весной выложили видеозапись переговоров по телефону с главой "Киевгорстроя" Игоря Кушнира и экс-главы "Укрбуда" и экс-нардепа Максима Микитася. Последний пытался защищать интересы инвесторов, но нарвался на нецензурную брань со стороны Кушнира заявившего, что во время войны можно все.

Глава Киевгорстроя Игорь Кушнир

"Во время войны можно вообще, бл..дь, сдавать дома без фасадов, без благоустройства, без ничего. Не нравится им, дорогу не подписывают. Пусть идут нах..и", — заявил глава "Киевгорстроя".

Вероятно, главу "Киевгорстроя" расстроило то, что достройка объектов "Укрбуда" для его предприятия официально убыточна – на работы были направлены 3,5 млрд грн. при доходе от продаж и инвесторов в 2,7 млрд.

В результате "Киевгорстрой" обратился в КГГА и попросил у властей столицы 1 млрд грн на продолжение строительных работ. Кроме того, обсуждается план продажи недвижимости предприятия на 300 млн грн.

Правда, по данным OBOZREVATEL этих денег "Киевгорстрой" пока не получил.

Микитась против Кушнира – почему страдают инвесторы "Укрбуда"?

У "Киевгорстроя" есть свое видение ситуации, по которому в происходящем виноваты частично инвесторы, а частично структуры, связываемые с экс-руководством "Укрбуда".

Так, по данным предприятия, задолженность инвесторов за жилье приобретённое в рассрочку превышает 300 млн грн, а с финансовой компанией "Жилье-капитал", представляющей интересы инвесторов "Укрбуда", у "Киевгорстроя" сложные отношения уже не первый месяц.

Еще в августе "Киевгорстрой" сообщал, что финкомпания "Житло-Капитал", которая финансировала достройку домов за счет договоров с инвесторами, прекратила перечисление средств на выполнение данных работ.

Последняя фирма представляет из себя весьма интересный пример сокрытия правды о собственных владельцах.

Так, официально она принадлежит ООО "КТК-групп", которая в свою очередь принадлежит двум другим фирмам — ООО "Касса народной помощи" (52,63%) и ООО "Украинский капитал" (47,37%), работающая в интересах инвестиционного фонда "Премьер финанс". При этом сама "Касса народной помощи" на 99% принадлежит самой же "КТК-групп".

ООО "Украинский капитал" по данным аналитической системы YouControl принадлежит еще одной фирме – ООО "Премьер финанс".

Впрочем, по данным "Наши гроши", вся россыпь данных фирм находятся под контролем экс-руководителя "Укрбуда" Максима Микитася.

Экс-глава Укрбуда Максим Микитась

Последний в настоящий момент проходит подозреваемым в ряде дел уголовных производств. В том числе о попытке дачи взятки в 22 млн евро мэру Днепра Борису Филатову, за что экс-нардеп Микитась арестовывался судом в октябре 2022 года.

"Киевгорстрой" ждет банкротство?

Впрочем, все эти "разборки" между Максимом Микитасем и Игорем Кушниром вряд ли интересны инвесторам, ждущим от "Киевгорстроя" своих домов. И как предполагает OBOZREVATEL, дела у компании могут идти очень плохо. Так, дефицит финансовых средств у компании может составлять до 2 млрд грн, что может даже вызвать ее банкротство.

Одной из вероятных причин такого положения вещей может быть тот факт, что хотя Игорь Кушнир является директором коммунального застройщика, по данным "Украинской правды" на деле он владеет долями в 3 частных строительных компаниях. И не исключено что свою энергию, а может и средства, глава "Киевгорстроя" направляет больше именно туда.

К тому же, как говорит источник "Телеграфа" на строительном рынке, 2021-й год был исключительно прибылен для отрасли и давал его участникам крепкий финансовый резерв, если он был использован разумно.

"В 2021-м году цены на жилье выросли на 40-50%, в результате в долларовом эквиваленте крупные игроки рынка получили примерно на 20-30% больше чем рассчитывали. Это были весьма солидные суммы, которые можно было направить на достройку объектов "Укрбуда". Но неизвестно – было ли это сделано", — отмечает собеседник "Телеграфа".

Тем временем столицу продолжают застраивать хищническими методами, уничтожая исторические здания Киева.