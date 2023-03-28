Строят ли новое жилье в Украине? Что происходит на стройрынке Киева и регионов

Нового жилья в Украине стало в разы меньше

Агрессия рф больно ударила по всем отраслям украинской экономики, и одним из наиболее пострадавших оказалось жилищное строительство. Так, в I квартале 2023 года работы ведутся только на 30% новостроев, чье возведение началось до войны.

Об этом "Телеграфу" сообщил соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.

По его словам, самая большая активность на стройплощадках фиксируется в областных центрах на западе страны и в Киеве – 35% и 30% соответственно от общего количества возводимых объектов. В Одессе, Днепре и Харькове доля активного строительства составляет 12%, 10% и 7% соответственно, то есть объемы строительства жилых домов упали в 8-15 раз. Остальные объекты (около 6%) возводятся в других областных центрах — например, Житомире, Виннице, Полтаве, Черкассах и т.д.

Вместе с тем абсолютное большинство объектов (около 80%), на которых продолжаются работы, находятся на высоких стадиях готовности — более 60-70% и выше, то есть их достройка займет сравнительно немного времени.

При этом даже российская агрессия не остановила строительство новых жилых домов с "нуля". Так, около 20% новостроев — это жилые комплексы, возведение которых началось со второй половины 2022 года, подчеркивает Владимир Семенцов.

Напомним, сайт "Телеграф" писал, что украинцы, которые в результате боевых действий потеряли жилье, могут получить компенсацию и уже на эти деньги купить себе новое.