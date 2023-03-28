Чи будують нове житло в Україні? Що відбувається на будринку Києва та регіонів

Нового житла в Україні стало в рази менше

Агресія Росії боляче вдарила по всіх галузях української економіки, і одним з найбільш постраждалих виявилося житлове будівництво. Так, у I кварталі 2023 року роботи ведуться лише на 30% новобудов, чиє будівництво почалося до війни.

Про це "Телеграфу" повідомив співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

За його словами, найбільша активність на будмайданчиках фіксується в обласних центрах на заході країни і в Києві – 35% і 30% відповідно від загальної кількості об’єктів, що зводяться. В Одесі, Дніпрі та Харкові частка активного будівництва становить 12%, 10% та 7% відповідно, тобто обсяги будівництва житлових будинків упали у 8-15 разів. Інші об’єкти (близько 6%) зводяться в інших обласних центрах – наприклад, Житомирі, Вінниці, Полтаві, Черкасах тощо.

Водночас абсолютна більшість об’єктів (близько 80%), на яких тривають роботи, перебувають на високих стадіях готовності — понад 60-70% і вище, тобто їхня добудова займе порівняно небагато часу.

При цьому навіть російська агресія не зупинила будівництво нових житлових будинків із "нуля". Так, близько 20% новобудов — це житлові комплекси, зведення яких розпочалося з другої половини 2022 року, наголошує Володимир Семенцов.

Нагадаємо, сайт "Телеграф" писав, що українці, які внаслідок бойових дій втратили житло, можуть отримати компенсацію і вже на ці гроші купити собі нове.