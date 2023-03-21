Компенсація за зруйноване житло: українцям дали інструкцію, як її отримати

Фото та відео з доказами шкоди потрібно знімати та зберігати за певними правилами

Українці, чиє житло пошкоджено через російські атаки, можуть отримати компенсацію від держави. Сума виплат буде порівнянна з вартістю знищеного майна.

Але щоб отримати компенсацію, потрібно правильно зафіксувати збитки. У Мінреінтеграції нагадали громадянам, що потрібно зробити для отримання компенсації.

Повідомити про зруйноване чи пошкоджене житло можна на порталі "Дія", через Центр надання адміністративних послуг або нотаріуса. Є кілька важливих правил, які необхідно дотримуватись при фіксації пошкоджень:

Фото або відео пошкоджень/руйнувань повинні бути хорошої якості. Бажано заздалегідь увімкнути геолокацію на телефоні, щоб підтвердити місце руйнування. Якщо ви знімаєте відео, то за кадром повинні коментувати місцезнаходження, дату, час та подробиці пошкодження. Також по можливості зафіксуйте відомості від третіх осіб, сусідів, наприклад, які також повинні представитися на камеру. Руйнування, внутрішні та зовнішні, потрібно фіксувати як великим, так і малим планом. Вкажіть прилеглу територію та об’єкти, що знаходяться поруч. Знятий матеріал (фото/відео) зберігайте в початковому вигляді. Не можна використовувати фільтри, графічні редактори, написи тощо. Обов’язково зробіть копії фото та відео руйнувань, які зберігаєте на різних носіях: флешці, файлообміннику тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українці одержують фінансову допомогу від держави за те, що дають житло біженцям. Кошти виплачуватимуть до кінця березня поточного року.