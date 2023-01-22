Українцям платять гроші за надання притулку біженцям: на які суми можна розраховувати

Держава допомагає тим українцям, які вирішили надати житло ВПО

Повномасштабне вторгнення росії в Україну призвело до того, що багато біженців змушені були шукати притулок в інших областях. Держава ж у цей час допомагає не лише внутрішньо переміщеним особам, а й тим, хто дає дах над головою.

Як йдеться у матеріалі Кореспондент, зараз відомо, що подібна компенсація надаватиметься господарям житла як мінімум до 31 березня 2023 року.

Сума компенсації визначається на рівні 30 гривень за кожний день на особу. Тобто загальна сума визначається шляхом множення кількості людиноднів у сумі компенсації.

Для того, щоб отримати гроші, необхідно звернутися до органів місцевого самоврядування (ОМС) або скористатись сайтом Прихисток.

Після поселення ВПО, необхідно подати заяву до ОМС про отримання компенсації та щомісяця до п’ятого числа інформувати їх про кількість днів та переселенців, які проживають у будинку.

Крім того, надання притулку для біженців дозволяє отримати компенсацію комунальних послуг у розмірі до 450 гривень.

Також на допомогу від держави можуть розраховувати і підприємці, які працевлаштували ВПО. Якщо переселенці пропрацювали у них бодай місяць, то роботодавець може отримати 6500 гривень за кожну людину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть претендувати на виплати у розмірі 16 тисяч гривень. Грошова допомога буде поділена на чотири місяці.