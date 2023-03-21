Компенсация за разрушенное жилье: украинцам дали инструкцию, как ее получить

Фото и видео с доказательствами ущерба нужно снимать и хранить по определенным правилам

Украинцы, чье жилье повреждено из-за российских атак, могут получить компенсацию от государства. Сумма выплат будет сопоставима со стоимостью уничтоженного имущества.

Но, чтобы получить компенсацию, нужно правильно зафиксировать ущерб. В Минреинтеграции напомнили гражданам о том, что нужно сделать для получения компенсации.

Сообщить о разрушенном или поврежденном жилье можно на портале "Дия", через Центр предоставления административных услуг или нотариуса. Есть несколько важных правил, которые необходимо соблюдать при фиксации повреждений:

Фото или видео повреждений/разрушений должны быть хорошего качества. Желательно заранее включить геолокацию на телефоне, чтобы подтвердить место разрушения. Если вы снимаете видео, то за кадром должны комментировать местонахождение, дату, время и подробности повреждения. Также по возможности зафиксируйте сведения от третьих лиц, соседей например, которые также должны представиться на камеру. Разрушения, внутренние и внешние, нужно фиксировать как крупным, так и малым планом. Укажите близлежащую территорию и находящиеся рядом объекты. Отснятый материла (фото/видео) храните в первоначальном виде. Нельзя использовать фильтры, графические редакторы, надписи и так далее. Обязательно сделайте копии фото и видео разрушений, которые храните на разных носителях: флешке, файлообменнике и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцы получают финансовую помощь от госдарства за то, что дают жилье беженцам. Средства будут выплачиваться до конца марта текущего года.