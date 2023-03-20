Некоторые украинцы могут получить помощь от ООН: названа сумма

Начисляться выплаты будут на протяжении трех месяцев

Украинцы могут снова получать выплаты от ООН. Однако рассчитывать на финансовую помощь могут только наиболее незащищенные слои населения.

Об этом рассказали на портале Минреинтеграции Украины. Чтобы получить финпомощь от ООН, украинцы не должны были раньше получать помощь от международных организаций, а доход должен составлять не более 5,4 тысяч гривен в месяц.

Подать заявку на помощь от ООН можно через мобильную группу, которая выезжает в пределах области, или в пункте сбора данных. Для этого необходимо иметь ряд документов, а именно:

документ, удостоверяющий личность

идентификационный код,

свидетельство о рождении детей,

номер банковской карты,

любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости.

Также важно отметить, что на подаче заявления должна присутствовать вся семья, но маломобильные граждане — исключение. Для семей, где есть малоподвижные члены, необходимо иметь при себе оригиналы их документов и медсправку, подтверждающую состояние здоровья.

Сумма пособия базируется на сумме прожиточного минимума прогнозируемого на апрель 2022 года и составляет 2220 гривен на каждого члена семьи в месяц и покрывает трехмесячный период. Узнать подробную информацию или узнать расписание движения мобильных групп по областям можно по ссылке.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Чехии украинским беженцам изменят размер выплат. Изменения вступят в силу уже с июля 2023 года.