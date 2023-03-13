Чехия изменит размер помощи для украинских беженцев: кто и сколько будет получать

Что нужно знать тем, кто находится в пределах страны

В Чехии, куда с началом полномасштабного российского вторжения выехали более 470 тысяч украинцев, уже с апреля вступит в силу новый закон "Lex Ukrajina", касающийся социальных выплат. В частности, беженцам из Украины урежут размер денежной помощи.

Как пишет today.ua, в рамках нововведения деньги от государства будут выплачивать уже с июля 2023 года. Их получатели не изменятся, а вот размер социальных выплат станет меньше.

К примеру, если сейчас Чехия выплачивает украинским беженцам по 5000 крон (8300 грн) каждый месяц в течение 6 первых месяцев проживания на территории страны, то потом они будут получать по 4860 крон (8100 грн) для взрослых и 3490 (5800 грн) для детей. В то же время, украинским беженцам с инвалидностью и пенсионерам будут предоставлять по 7290 крон (12150 грн) для взрослых и 5235 крон (8700 грн) для детей.

Финансовую поддержку в Чехии могут получать только украинцы, которых не обеспечили бесплатным жильем и многоразовым питанием.

Заработают и другие новшества. Так, бесплатное жилье беженцам будут предоставлять всего на 150 дней с момента получения временной защиты. Люди с тяжелым материальным положением смогут проживать в предоставленном жилье дольше. Если беженец покинет убежище, более чем на 10 дней подряд без уважительной причины, он лишится права проживать в этом месте дальше.

Следует добавить, при условии, что беженец из Украины не найдет для себя работу в течение 150 дней с момента обретения статуса временной защиты, сумма выплаты от государства также станет ощутимо меньше — 3130 крон (5200 грн).

Ранее "Телеграф" сообщал, что безработные украинцы могут получить денежную помощь от государства — кто именно может рассчитывать на выплаты и как их получить.