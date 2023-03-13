Чехія змінить розмір допомоги для українських біженців: хто та скільки отримуватиме

Що потрібно знати тим, хто знаходиться у межах країни

У Чехії, куди з початком повномасштабного російського вторгнення виїхала досить велика кількість українців, вже з квітня набере чинності новий закон "Lex Ukrajina" який стосується соціальних виплат. Зокрема, біженцям з України уріжуть розмір грошової допомоги.

Як пише today.ua, в рамках нововведення гроші від держави виплачуватимуться вже з липня 2023 року. Їх отримувачі не зміняться, а от розмір соціальних виплат стане меншим.

До прикладу, якщо зараз Чехія виплачує українським біженцям по 5000 крон кожного місяця впродовж 6 перших місяців проживання на території країни, то потім вони отримуватимуть по 4860 крон для дорослих та 3490 для дітей. Водночас українським біженцям з інвалідністю та пенсіонерам надаватимуть по 7290 крон для дорослих та 5235 крон для дітей.

Фінансову підтримку в Чехії можуть отримувати лише ті українці, яких не забезпечили безкоштовним житлом та багаторазовим харчуванням.

Запрацюють й інші новації. Так, безкоштовне житло біженцям надаватимуть лише на 150 днів з моменту отримання тимчасового захисту. Люди із важким матеріальним становищем матимуть змогу проживати у наданому житлі довше. Якщо біженець залишить притулок більше, ніж на 10 днів поспіль без поважної причини, він втратить право проживати в цьому місці далі.

Варто додати, при умові, що біженець з України не знайде для себе роботу упродовж 150 днів з моменту набуття статусу тимчасового захисту, сума виплати від держави також стане відчутно меншою — 3130 крон.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що безробітні українці можуть отримати грошову допомогу від держави — хто саме може розраховувати на виплати і як їх отримати.