Деякі українці можуть отримати допомогу від ООН: названо суму

Нараховуватимуться виплати протягом трьох місяців

Українці можуть знову отримувати виплати від ООН. Проте розраховувати на фінансову допомогу можуть лише найбільш незахищені верстви населення.

Про це повідомили на порталі Мінреінтеграції України. Щоб отримати фіндопомогу від ООН, українці не повинні були раніше отримувати допомогу від міжнародних організацій, а доход має становити не більше 5,4 тисяч гривень на місяць.

Подати заявку на допомогу від ООН можна через мобільну групу, яка виїжджає в межах області, або у пункті збору даних. Для цього необхідно мати низку документів, а саме:

документ, що засвідчує особу,

ідентифікаційний код,

свідоцтво про народження дітей,

номер банківської карти,

будь-які документи, що підтверджують належність до категорії уразливості.

Також важливо зазначити, що на подачі заяви має бути присутня вся родина, але маломобільні громадяни — виняток. Для сімей, де є малорухливі члени, необхідно мати при собі оригінали їх документів та медичну довідку, що підтверджує стан здоров’я.

Сума допомоги базується на сумі прожиткового мінімуму прогнозованого на квітень 2022 року та становить 2220 гривень на кожного члена сім’ї на місяць та покриває тримісячний період. Дізнатися докладну інформацію або дізнатися про розклад руху мобільних груп по областях можна за посиланням.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Чехії українським біженцям змінять розмір виплат. Зміни набудуть чинності вже з липня 2023 року.