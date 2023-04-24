Максим Микитась проти Ігоря Кушніра: чи варто інвесторам "Укрбуду" та "Київміськбуду" чекати на свої квартири

На добудову житла потрібно майже 2 мільярди гривень, яких немає

На будівельному ринку України спалахнув черговий скандал. Його коріння сягає ще 2019 року, коли компанія "Укрбуд" зізналася, що не може добудувати свої житлові комплекси. І ось через 3 роки інвестори ризикують залишитися без житла вже від "Київміськбуду", який пообіцяв ці будинки добудувати.

Більше того, як повідомляє OBOZREVATEL, "Київміськбуд" під керівництвом Ігоря Кушніра може не лише залишити без житла інвесторів "Укрбуду", а й збанкрутувати сам.

"Укрбуд" не зміг — і "Київміськбуд" не може

У грудні 2019 року зупинилися роботи на 26 будівельних ділянках житлових комплексів Києва, до яких вклали свої кошти 13 тисяч сімей. Тоді особистим рішенням президента Володимира Зеленського добудову об’єктів мала взяти на себе ПАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд", що на 80% належить КМДА.

Влітку 2020 року компанія навіть ввела в експлуатацію перші житлові комплекси, недобудовані "Укрбудом" — "Сонячна Рів’єра" та "Новомостицький", а в серпні та вересні "Київміськбуд" взявся за добудову чергових об’єктів. Після 24 лютого 2022 року роботи було заморожено.

Втім, влітку та восени роботи були продовжені і за підсумками року "Київміськбуд" зміг здати повністю два житлові комплекси — "Райдужний" та "Гвардійський", і насамперед ЖК "Оберіг-2".

Загалом із 17 прийнятих на добудову ЖК "Укрбуду" (всього їх 26 – прим. Телеграфу), повністю або частково добудували 10, а ось за іншими 7 у "Київміськбуді" змушені були визнати, що завершити не можуть. Бракує грошей – 1,7 млрд грн.

При цьому самі інвестори "Укрбуду" навесні виклали відеозапис переговорів по телефону з головою "Київміськбуду" Ігоря Кушніра та екс-глави "Укрбуду" та екс-нардепа Максима Микитася. Останній намагався захищати інтереси інвесторів, але нарвався на нецензурну лайку з боку Кушніра, який заявив, що під час війни можна все.

Глава Київміськбуду Ігор Кушнір

"Під час війни можна взагалі, бл..дь, здавати будинки без фасадів, без благоустрою, без нічого. Не подобається їм, дорогу не підписують. Нехай йдуть нах..і", — заявив голова "Київміськбуду".

Ймовірно, голову "Київміськбуду" засмутило те, що добудова об’єктів "Укрбуду" для його підприємства офіційно збиткова – на роботи було направлено 3,5 млрд грн. при прибутку від продажу та інвесторів у 2,7 млрд.

В результаті "Київміськбуд" звернувся до КМДА та попросив у влади столиці 1 млрд грн на продовження будівельних робіт. Крім того, обговорюється план продажу нерухомості підприємства на 300 млн. грн.

Щоправда, за даними OBOZREVATEL, цих грошей "Київміськбуд" поки не отримав.

Микитась проти Кушніра – чому страждають інвестори "Укрбуду"?

"Київміськбуд" має своє бачення ситуації, за яким у тому, що відбувається, винні частково інвестори, а частково структури, що пов’язуються з екс-керівництвом "Укрбуду".

Так, за даними підприємства, заборгованість інвесторів за житло придбане на виплат перевищує 300 млн грн, а з фінансовою компанією "Житло-капітал", що представляє інтереси інвесторів "Укрбуду", у "Київміськбуду" складні відносини вже не перший місяць.

Ще в серпні "Київміськбуд" повідомляв, що фінкомпанія "Житло-Капітал", яка фінансувала добудову будинків за рахунок договорів з інвесторами, припинила перерахування коштів на виконання цих робіт.

Остання фірма є дуже цікавим прикладом приховування правди про своїх власників.

Так, офіційно вона належить ТОВ "КТК-груп", яка у свою чергу належить двом іншим фірмам — ТОВ "Каса народної допомоги" (52,63%) та ТОВ "Український капітал" (47,37%), що працює на користь інвестиційного фонду "Прем’єр фінанс". При цьому сама "Каса народної допомоги" на 99% належить самій "КТК-груп".

ТОВ "Український капітал" за даними аналітичної системи YouControl належить ще одній фірмі — ТОВ "Прем’єр фінанс" .

Втім, за даними "Наші гроші", весь розсип цих фірм знаходяться під контролем екс-керівника "Укрбуду" Максима Микитася.

Екс-глава "Укрбуду" Максим Микитась

Останній зараз проходить підозрюваним у низці кримінальних проваджень. У тому числі про спробу дати хабар у 22 млн євро меру Дніпра Борису Філатову, за що екс-нардеп Микитась заарештовувався судом у жовтні 2022 року.

"Київміськбуд" чекає банкрутство?

Втім, усі ці "розбірки" між Максимом Микитасем та Ігорем Кушніром навряд чи цікаві інвесторам, які чекають від "Київміськбуду" своїх квартир. І як припускає OBOZREVATEL, справи у компанії можуть йти дуже погано. Так, дефіцит фінансів у компанії може становити до 2 млрд. грн., що може навіть викликати її банкрутство.

Однією з ймовірних причин такого стану речей може бути той факт, що хоча Ігор Кушнір є директором комунального забудовника, за даними "Української правди", насправді він володіє частками у 3 приватних будівельних компаніях. І не виключено, що свою енергію, а може й кошти, голова "Київміськбуду" спрямовує більше саме туди.

До того ж, як каже джерело "Телеграфа" на будівельному ринку, 2021 рік був виключно прибутковим для галузі і давав його учасникам міцний фінансовий резерв, якщо він був використаний розумно.

"У 2021-му році ціни на житло зросли на 40-50%, в результаті в доларовому еквіваленті великі гравці ринку отримали приблизно на 20-30% більше, ніж розраховували. Це були дуже солідні суми, які можна було спрямувати на добудову об’єктів "Укрбуду". Але невідомо — чи це було зроблено", — зазначає співрозмовник "Телеграфа".

Тим часом столицю продовжують забудовувати хижацькими методами, знищуючи історичні будівлі Києва.