В Україні починають виплати на відновлення житла: як їх оформити

Уряд уже розпочав тестування функції

Програма "єВідновлення", яка дозволить через "Дію" отримати кошти на відновлення зруйнованого чи пошкодженого під час російського вторгнення житла, почне працювати наступного місяця.

Як повідомив прем’єр Денис Шмигаль під час засідання уряду 21 квітня, Кабмін уже розпочинає тестування цієї функції.

"Сервіс працюватиме у "Дії". Вже з 10 травня", — сказав Шмигаль.

Прем’єр нагадав, що в рамках програми українці зможуть отримати кошти на оплату будматеріалів та послуги підрядника. Сума визначатиметься спеціальною комісією, а гроші перерахують на створений для цих потреб рахунок у банку.

"Пріоритет у компенсації матимуть учасники бойових дій, сім’ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані в армію українці, багатодітні сім’ї та люди з інвалідністю", — сказав глава уряду, а також додав, що додаткову інформацію незабаром надасть Мінцифри та віцепрем'єр із відновлення Олександр Кубраков.

Нагадаємо, повідомити про зруйноване чи пошкоджене житло можна на порталі "Дія", через Центр надання адміністративних послуг або нотаріуса. Є кілька важливих правил, які необхідно дотримуватись при фіксації пошкоджень:

Фото або відео пошкоджень/руйнувань повинні бути хорошої якості. Якщо ви знімаєте відео, то за кадром маємо коментувати місцеперебування, дату, час та подробиці пошкодження. Руйнування, внутрішні та зовнішні, потрібно фіксувати як великим, так і малим планом. На фото та відео не можна використовувати фільтри, написи тощо. Обов’язково зробіть копії фото та відео руйнувань, які збережете на різних носіях: флешці, файлообміннику тощо.

Як повідомляв "Телеграф", через війну в Україні стали в рази менше будувати житла, причому найчастіше просто добудовують ті, які вже почали зводити до 24 лютого 2022 року.