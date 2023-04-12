Головне – безпека: чого чекають українці від відновлення житла після перемоги

Українці сказали, чим задоволені та чого хочуть від житла у майбутньому

Приблизно кожен сьомий українець – тобто 14%, поскаржився на пошкодження його житла внаслідок повномасштабної війни, розв’язаної росією. І лише 30% цих ушкоджень усунуто. Як наслідок, наразі українці чекають від майбутнього нового житла насамперед безпечних умов проживання.

Такі дані дослідження, проведеного сервісом Olx. Нерухомість, під час якого українців розпитували про їхні очікування від житла після Перемоги.

Так, майже всі респонденти наголосили, що проектування нових будинків у період відновлення обов’язково має враховувати потреби воєнного часу, а саме укриття, альтернативні джерела живлення, броньовані склопакети тощо.

Також українці прагнуть, щоб міста ставали інноваційнішими, не було хаотичних забудов та були зручні транспортні розв’язки.

Окремо респонденти наголосили на необхідності врахування норми інклюзивності, а саме, щоб усі зони міста були зручними для людей з інвалідністю, батьків з дитячими візками, літніх людей та маленьких дітей.

Також опитані хотіли б більшої безпеки саме у мирний час, оскільки небезпечними визнали Харків, Херсон, Запоріжжя та Миколаїв. Їхні жителі найчастіше чули про злочинність чи стикалися з нею.

Нарешті, більшість опитаних – 57%, задоволені наявним станом інфраструктури на місці свого проживання, передусім наявністю магазинів, ринків, заклади охорони здоров’я, освіти, дозвілля та відпочинку.

Як повідомляв "Телеграф", через війну в Україні стали в рази менше будувати житла, причому найчастіше просто добудовують ті, які вже почали зводити до 24 лютого 2022 року.