Главное – безопасность: чего ждут украинцы от восстановления жилья после победы

Украинцы сказали, чем довольны и чего хотят от жилья в будущем

Примерно каждый седьмой украинец – 14%, пожаловались на повреждения его жилья в результате развязанной россией полномасштабной войной. И только 30% этих повреждений устранены. Как следствие, теперь украинцы ждут от будущего нового жилья прежде всего безопасных условий проживания.

Таковы данные исследования, проведенного сервисом Olx.Недвижимость, в ходе которого украинцев расспрашивали об их ожиданиях от жилья после Победы.

Так, почти все респонденты отметили, что проектирование новых домов в период восстановления обязательно должно учитывать потребности военного времени, а именно укрытия, альтернативные источники питания, бронированные стеклопакеты и т.д.

Также украинцы стремятся, чтобы города становились инновационнее, не было хаотических застроек и были удобные транспортные развязки.

Отдельно респонденты отметили необходимость учета нормы инклюзивности, а именно, чтобы все зоны города были удобными для людей с инвалидностью, родителей с детскими колясками, пожилых людей и маленьких детей.

Также опрошенные хотели бы большей безопасности именно в мирное время, так самыми небезопасными признали Харьков, Херсон, Запорожье и Николаев. Их жители чаще всего слышали о преступности или сталкивались с ней.

Наконец, большая часть опрошенных – 57%, довольны имеющимся состоянием инфраструктуры в месте своего жительства, прежде всего наличием магазинов, рынков, учреждения здравоохранения, образования, досуга и отдыха.

Как сообщал "Телеграф" из-за войны в Украине стали в разы меньше строить жилья, причем чаще всего просто достраивают те, которые уже начали возводить до 24 февраля 2022 года.