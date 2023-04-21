В Украине начинают выплаты на восстановление жилья: как их оформить

Правительство уже приступило к тестированию функции

Программа "єВідновлення", которая позволит через "Дію" получить средства для восстановления разрушенного или поврежденного в ходе российского вторжения жилья, начнет работать в следующем месяце.

Как сообщил премьер Денис Шмыгаль во время заседания правительства 21 апреля, Кабмин уже начинает тестирование этой функции.

"Сервис будет работать в "Дії". Уже с 10 мая", — сказал Шмыгаль.

Премьер напомнил, что в рамках программы украинцы смогут получить средства на оплату стройматериалов и услуг подрядчика. Сумма будет определяться специальной комиссией, а деньги перечислят на созданный для этих нужд счет в банке.

"Приоритет в компенсации будут иметь участники боевых действий, семьи погибших военнослужащих, мобилизованные в армию украинцы, многодетные семьи и люди с инвалидностью", — сказал глава правительства, а также добавил, что дополнительную информацию вскоре предоставит Минцифры вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков.

Напомним, сообщить о разрушенном или поврежденном жилье можно на портале "Дія", через Центр предоставления административных услуг или нотариуса. Есть несколько важных правил, которые необходимо соблюдать при фиксации повреждений:

Фото или видео повреждений/разрушений должны быть хорошего качества. Если вы снимаете видео, то за кадром должны комментировать местонахождение, дату, время и подробности повреждения. Разрушения, внутренние и внешние, нужно фиксировать как крупным, так и малым планом. На фото и видео нельзя использовать фильтры, надписи и так далее. Обязательно сделайте копии фото и видео разрушений, которые сохраните на разных носителях: флешке, файлообменнике и т.д.

Как сообщал "Телеграф", из-за войны в Украине стали в разы меньше строить жилья, причем чаще всего просто достраивают те, которые уже начали возводить до 24 февраля 2022 года.