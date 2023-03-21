Фірма нардепа від ОПЗЖ "звільнила" Київ від ще однієї історичної будівлі. На черзі – цілий завод?

На місці підприємства з будинками 120-річної історії буде житловий комплекс, який збагатить нардепа від ОПЗЖ

У Києві продовжуються земельні скандали, в ході яких заради місця під майбутню забудову не шкодують будівлі зі столітньою історією. На цей раз активісти звернули увагу на руйнування частини будівель заводу "Київрезина", точніше, руйнування адміністративного корпусу 1899 року забудови за адресою Голосіївський проспект, 6.

Список пам’ятників не перешкода їхньому руйнуванню

"Як виявилося, в результаті нещодавнього обстеження ділянки, за адресою: Голосіївський просп., 6, забудовником знищено не лише Казенний винний склад 1899 року, а й адмінкорпус того ж року побудови. Разом із в’їзними воротами архітектури відомого київського архітектора Володимира Ніколаєва вони становили єдиний об’єкт культурної спадщини занесений до Переліку пам’яток м. Києва під порядковим №425. На місці визначної пам’ятки компанія Ісаєнко планує будівництво ЖК "Riverdale", — повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook активіст Дмитро Перов.

Стан пам’ятника звичайно далекий від ідеалу, але він ще стоїть

Справді, ще у червні 2011 року Головне управління охорони культурної спадщини КМДА внесло в’їзну браму та адміністративний корпус до переліку пам’яток, в якому вони фігурують під різними порядковими пунктами – 425,432 та інші, але завжди разом.

Той самий список

І ось адміністративний корпус було знесено, щоб не заважало зводити ЖК "Riverdale", про відновлення будівництва якого забудовник — група компаній "Perfect", прозвітував влітку 2022 року.

У рамках цього будівництва ще у жовтні було зруйновано виробничий цех №1 колишнього казенного винного складу №2, про що повідомляв краєзнавець Голосіївського району Антон Короб. Оскільки ніхто не зупинив роботу забудовника, його жертвою став адміністративний корпус.

Так виглядав зруйнований адміністративний корпус у 2021 році Фото — Антон Короб

Втім, за в’їзну браму Володимира Ніколаєва, можна не побоюватися, згідно з фотографіями проекту ЖК "Riverdale" на сайті групи компаній "Perfect", забудовник планує їх залишити.

Так має виглядати ЖК "Riverdale", вправо внизу — ті самі ворота

Але чи залишиться ще щось на території самого заводу "Київрезина" — загадка.

Замість заводу та 120-річних будівель – майже 3000 квартир

Як свідчить сторінка ЖК "Riverdale", до його складу мають увійти 8 житлових будинків на 34 секції з 2 834 квартирами загальною площею 99,5 тис. м2, у тому числі площею житлового фонду в 87,2 тис. м2. Закінчити будівництво планується в 3-му кварталі 2024-го року.

Збудувати такий житловий комплекс на 8 будинків, що потребує чимало землі, і судячи з усього, ЖК "Riverdale" буде зведено на території нинішнього ПАТ "Київрезина". У всякому разі, саме до складу цього заводу увійшли землі, що раніше були частиною казенного винного складу, снарядного заводу та заводу "Червоний гумовик", на яких зараз активно йдуть будівельні роботи.

Завод, що виник у 1930-му році, сьогодні не назвеш успішним підприємством – "Київрезина" має 12 непогашених виконавчих проваджень, у яких підприємство фігурує як боржник, щоправда борг місцевому бюджету складає всього менше 10 тисяч гривень.

Такий вигляд має пам’ятник на карті столиці

За даними сервісу Opendatabot, 2020-й рік "Київрезина" завершила зі збитком у 1,5 млн грн, маючи загальний дохід трохи більше ніж 3 млн грн. Простіше кажучи, підприємство фактично не працює, зате має земельну ділянку під кадастровим № 8000000000:79:077:0006 площею понад 8,6 га, що підозріло збігається з кількістю будинків, які хочуть побудувати в ЖК "Riverdale" — 8 житлових будинків.

8,6 га заводу Київрезіна на кадастровій карті столиці

За словами джерел "Телеграфа" на будівельному ринку Києва, на будівництво 1 житлового будинку та його нормальне облаштування інфраструктурою у вигляді скверів, дитячих садків, магазинів та іншого, якраз і потрібно 1 га землі.

При цьому хто є власником підприємства, а значить і землі, на якому стоїть завод – питання складне, адже за даними того ж таки Opendatabot, "Київрезина" належить цілому "розсипу" фірм, зареєстрованих в офшорній зоні Кіпру.

Завод зруйнує нардеп від ОПЗЖ

Втім, вигодонабувачем від операції майбутньої забудови заводу вже відомий — це та сама група компаній "Perfect", що розпродає майбутнє житло на власному сайті.

Хоча формально Perfect Group це близько 30 комерційних структур із різними керівниками та власниками, за даними ЗМІ, її реальний власник народний депутат України від нині розпущеної "Опозиційної платформи – за життя" Дмитро Ісаєнко.

Особливо любить політик підряди від силових структур, наприклад, Міноборони та МВС, останнє купило у нього 26 квартир за 54 мільйони гривень.

Це дозволяє Ісаєнку регулярно оновлювати автопарк елітними авто, наприклад, вже під час повномасштабної війни він отримав Mercedes-Benz Maybach.

Втім, останнім часом політик має серйозні проблеми, адже Національне антикорупційне бюро України повідомило йому про підозру в спробі привласнити 8 гектарів землі вартістю понад 500 мільйонів гривень.

Це далеко не єдиний земельний скандал, у якому фігурують люди, одягнені владою. Раніше "Телеграф" писав про скандал із руйнуванням київського пивзаводу №1, в якому може бути причетний голова Фонду держмайна України Рустем Умеров.