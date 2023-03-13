Активи олігарха Фрідмана отримає компанія сина екс-глави СПУ, яка підозрюється в ухилянні від податків

Олігарх втратив свій бізнес на мінеральних водах

Україна продовжує завдавати ударів по російським олігархам, у тому числі тим, хто намагається вийти з-під західних санкцій і готовий був заплатити за це 1 мільярд доларів. Йдеться про власника "Альфа-Банку" Михайла Фрідмана, чиє заарештоване майно було передано новому керуючому.

Так, у червні 2022 року Офіс генпрокурора повідомив про арешт активів російського олігарха — одних із найбільших виробників мінеральних вод в Україні. Йшлося явно про підприємства групи IDS Group Ukraine, які виробляють мінералку під торговими марками "Моршинська" та "Миргородська".

Підприємства були тимчасово передані Нацагентству з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), яке 10 лютого оголосило конкурс на пошук компанії, що управляє.

У конкурсі перемогло ТОВ "Карпатські мінеральні води", яке понад 15 років працює на ринку безалкогольних вод України під торговими марками "Карпатська джерельна", "Джерельце" та іншими.

Володіє новим керуючим активів Фрідмана бізнесмен Сергій Устенко, якому належать засновники "Карпатських мінеральних вод" — ТОВ "АМП-2" та кіпрська офшорна компанія "Діналум Файненс ЛТД".

Особистість Устенко цікава у двох аспектах:

він є сином екс-глави нині забороненої Соціалістичної партії України – Петра Устенка (був головою СПУ до 2013 року);

компанії Устенко-молодшого неодноразово підозрювали в ухиленні від податків.

Так, вперше ТОВ "Карпатські мінеральні води" Сергія Устенка "засвітилося" у 2010 році, коли у рамках розслідування справи про фіктивне підприємництво у його компанії було дозволено провести обшук. Ймовірно, слідство підозрювало "Карпатські мінводи", що компанія користувалася послугами лжепідприємців для ухилення від податків, переведення в готівку грошей та інших цілей. Але, зважаючи на все, жодних доказів так і не знайшли.

Натомість уже у 2018-му дистриб’ютора продукції "Карпатських мінвод" — ТОВ "Торговий дім "Карпатські мінеральні води" (теж належить Сергію Устенко), підозрювали в ухиленні від податків на суму 886 тисяч гривень. Але й тут все обмежилося обшуком у ТОВ "Карпатські" мінеральні води", і відтоді якихось даних про цю справу немає.

Цікаво, що якраз у 2018 році Устенко-молодший вийшов із засновників "Карпатських мінвод", передавши права власності батькові. З того часу у фірмі періодично змінювалися компанії-власники. 2021-го року екс-главу СПУ Петра Устенка було виключено з числа власників ТОВ і його основним власником знову став син Сергій.

При цьому сам Михайло Фрідман не залишає спроб вийти з під західних санкцій, для чого може навіть зважитися на продаж свого головного російського активу — "Альфа Банку".