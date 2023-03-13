Активы олигарха Фридмана получит компания сына экс-главы СПУ, подозреваемая в уклонении от налогов

Олигарх лишился своего бизнеса на минеральных водах

Украина продолжает наносить удары по российским олигархам, в том числе тем, которые пытаются выйти из-под западных санкций и готовы были заплатить за это 1 миллиард долларов. Речь идет о владельце "Альфа-Банка" Михаиле Фридмане, чье арестованное имущество было передано новому управляющему.

Так, в июне 2022 года Офис генпрокурора сообщил об аресте активов российского олигарха — одних из крупнейших производителей минеральных вод в Украине. Речь явно шла о предприятиях группы IDS Group Ukraine, производящих минералку под торговыми марками "Моршинская" и "Миргородская".

Предприятия были временно переданы Нацагентству по выявлению, розыску и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), которое 10 февраля объявило конкурс на поиск управляющей компании.

В конкурсе победило ООО "Карпатские минеральные воды", более 15 лет работающее на рынке безалкогольных вод Украины под торговыми марками "Карпатська джерельна", "Джерельце" и другими.

Владеет новым управляющим активов Фридмана бизнесмен Сергей Устенко, которому принадлежат учредители "Карпатских минеральных вод" — ООО "АМП-2" и кипрская оффшорная компания "Диналум Файненс ЛТД".

Личность Устенко интересна в двух аспектах:

он является сыном экс-главы ныне запрещенной Социалистической партии Украины – Петра Устенко (был главой СПУ до 2013 года);

компании Устенко-младшего не раз подозревали в уклонении от налогов.

Так, впервые ООО "Карпатские минеральные воды" Сергея Устенко "засветилось" в 2010 году, когда в рамках расследования дела о фиктивном предпринимательстве в его компании было разрешено провести обыск. Вероятно, следствие подозревало "Карпатские минводы", что компания пользовалась услугами лжепредпринимателей для уклонения от налогов, обналичивания денег и других целей. Но, судя по всему, каких-либо улик так и не нашли.

Зато уже в 2018-м дистрибьютера продукции "Карпатских минвод" — ООО "Торговый дом "Карпатские минеральные воды" (тоже принадлежит Сергею Устенко), подозревали в уклонении от налогов на сумму 886 тысяч гривен. Но и тут все ограничилось обыском в ООО "Карпатские минеральные воды", и с тех пор каких-то данных об этом деле нет.

Любопытно, что как раз в 2018 году Устенко-младший вышел из числа учредителей "Карпатских минвод", передав права собственности отцу. С тех пор в фирме периодически менялись компании-владельцы. В 2021-м году экс-глава СПУ Петр Устенко был исключен из числа владельцев ООО и его основным владельцем снова стал сын Сергей.

При этом сам Михаил Фридман не оставляет попыток выйти из-под западных санкций, для чего может даже решиться на продажу своего главного российского актива – "Альфа Банка".