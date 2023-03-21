Фирма нардепа от ОПЗЖ "освободила" Киев от еще одного исторического здания. На очереди - целый завод?

На месте предприятия со зданиями 120-летней истории будет жилой комплекс, который обогатит нардепа от ОПЗЖ

В Киеве продолжаются земельные скандалы, в ходе которых ради места под будущую застройку не щадят здания со столетней историей. В этот раз активисты обратили внимание на разрушение части зданий завода "Киеврезина", точнее, разрушение административного корпуса 1899 года постройки по адресу Голосеевский проспект, 6.

Список памятников не помеха их разрушению

"Как оказалось, в результате недавнего обследования участка, по адресу: Голосеевский просп., 6, застройщиком уничтожен не только Казенный винный склад 1899 года, но и админкорпус того же года постройки. Вместе с въездными воротами зодчества известного киевского архитектора Владимира Николаева, они составляли единый объект культурного наследия занесенный в Перечень памятников г. Киева под порядковым № 425. На месте достопримечательности компания Исаенко планирует строительство ЖК "Riverdale", — сообщил на своей странице в соцсети Facebook активист Дмитрий Перов.

Состояние памятника конечно далеко от идеала, но он еще стоит

Действительно, еще в июне 2011 года Главное управление охраны культурного наследия КГГА внесло въездные ворота и административный корпус в перечень памятников, в котором они фигурируют под разными порядковыми пунктами – 425,432 и другие, но всегда вместе.

Тот самый перечень

И вот административный корпус был снесен, чтобы не мешал возводить ЖК "Riverdale", о возобновлении строительства которого застройщик – группа компаний "Perfect", отчиталось летом 2022 года.

В рамках этого строительства еще в октябре был разрушен производственный цех №1 бывшего казенного винного склада №2, о чем сообщал краевед Голосеевского района Антон Короб. А поскольку никто не остановил работу застройщика, его жертвой стал административный корпус.

Так выглядел разрушенный административный корпус в 2021 году Фото - Антон Короб

Впрочем, за въездные ворота Владимира Николаева, можно не опасаться, согласно фотографиям проекта ЖК "Riverdale" на сайте группы компаний "Perfect", застройщик планирует их оставить.

Так должен выглядеть ЖК "Riverdale", вправо внизу - те самые ворота

Но вот останется ли еще что-нибудь на территории самого завода "Киеврезина" — загадка.

Вместо завода и 120-летних зданий – почти 3000 квартир

Как гласит страница ЖК "Riverdale", в его состав должны будут войти 8 жилых домов на 34 секции с 2 834 квартирами общей площадью 99,5 тыс. м2, в том числе площадью жилого фонда в 87,2 тыс. м2. Закончить же строительство планируется в 3-м квартале 2024-го года.

Построить такой жилой комплекс на 8 домов, требует немало земли, и судя по всему, ЖК "Riverdale" будет возведен на территории нынешнего ПАО "Киеврезина". Во всяком случае, именно в состав данного завода вошли земли, ранее бывшие частью казенного винного склада, снарядного завода и завода "Красный резинщик", на которых сейчас активно идут строительные работы.

Возникший в 1930-м году завод сегодня не назовешь успешным предприятием – "Киеврезина" имеет 12 непогашенных исполнительных производств в которых предприятие фигурирует как должник, правда долг местному бюджету составляет всего менее 10 тысяч гривен.

Так выглядит памятник на карте столицы

По данным сервиса Opendatabot, 2020-й год "Киеврезина" завершила с убытком в 1,5 млн грн, имея общий доход немногим более 3 млн грн. Проще говоря, предприятие фактически не работает, но зато у него имеется земельный участок под кадастровым № 8000000000:79:077:0006 площадью более 8,6 га, что подозрительно совпадает с количеством домов, которые хотят построить в ЖК "Riverdale" — 8 жилых домов.

8,6 га завода Киеврезина на кадастровой карте столицы

По словам источников "Телеграфа" на строительном рынке Киева, на строительство 1 жилого дома и его нормальное обустройство инфраструктурой в виде скверов, детских садов, магазинов и прочего, как раз и требуется 1 га земли.

При этом кто является собственником предприятия, а значит и земли, на котором стоит завод – вопрос сложный, ведь по данным того же Opendatabot, "Киеврезина" принадлежит целой "россыпи" фирм, зарегистрированных в офшорной зоне Кипра.

Завод разрушит нардеп от ОПЗЖ

Впрочем, выгодополучателем от операции будущей застройки завода уже известен – это та самая группа компаний "Perfect", распродающая будущее жилье на собственном сайте.

Хотя формально Perfect Group это порядка 30 коммерческих структур с разными руководителями и собственниками, по данным СМИ, ее реальный владелец народный депутат Украины от ныне распущенной "Оппозиционной платформы – за жизнь" Дмитрий Исаенко.

Особенно любит политик подряды от силовых структур, например, Минобороны, и МВД, последнее купило у него 26 квартир за 54 миллиона гривен.

Это позволяет Исаенко регулярно обновлять автопарк элитными авто, например, уже во время полномасштабной войны он обзавелся Mercedes-Benz Maybach.

Впрочем, в последнее время у политика серьезные проблемы, ведь Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило ему о подозрении в попытке присвоить 8 гектаров земли стоимостью более 500 миллионов гривен.

Это далеко не единственный земельный скандал, в котором фигурируют люди, облаченные властью. Ранее "Телеграф" писал о скандале с разрушением киевского пивзавода №1, в котором может быть замешан глава Фонда госимущества Украины Рустем Умеров.