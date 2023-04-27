"Київміськбудом" займеться НАБУ? Детективи почали вивчати документи холдингу

Позиція директора про добудову ЖК Укрбуду привернула до нього увагу правоохоронців

Національне антикорупційне бюро України запросило у Київської міської державної адміністрації документи, що стосуються діяльності будівельної компанії "Київміськбуд", що на 80% належать Києву.

Про це повідомляє журналістка видання Цензор.нет Тетяна Ніколаєнко на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

За її словами, 19 квітня НАБУ НАБУ звернулося до голови КМДА Віталія Кличка з вимогою у триденний термін надати документацію про співпрацю з "Київміськбудом".

Зокрема, антикорупційне відомство цікавили:

листування з ПрАТ "ХК "Київміськбуд" з приводу їх звернення щодо докапіталізації компанії Київською міською радою на 1 млрд грн та/або на іншу суму;

всі існуючі проекти рішень (розпоряджень, інше) з усіма змінами, доповненнями та додатками до них щодо розгляду питання про докапіталізацію ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Київською міською радою;

інші наявні документи (листи, заяви, повідомлення, обґрунтування, пояснення, протоколи нарад, вказівки, доручення, інше) з усіма змінами, доповненнями та додатками до них з приводу розгляду питання про докапіталізацію ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Київською міською радою;

надати інформацію про отриманий Київською міською радою прибуток від діяльності ПрАТ "ХК "Київміськбуд" за останні п’ять років;

надати інформацію про розмір недоотриманого Київською міською радою прибутку після ухвалення рішення про звільнення об’єктів незавершеного будівництва групи компаній "Укрбуд" від нарахування пайової участі у створенні та розвитку інфраструктури міста Києва.

Як наголосила журналіст, ці дії НАБУ явно слід пов’язувати із ситуацією, що склалася навколо підприємства, зокрема, заявою його голови Ігоря Кушніра про неможливість добудовувати будинки для інвесторів "Укрбуду". Йдеться про 10 житлових комплексів.

На думку Тетяни Ніколаєнко, це також збіглося з діями екс-власника "Укрбуду" Максима Микитася щодо повернення собі цієї компанії , в якій з жовтня новий директор. "Прям дуже цікаво, чим це тепер скінчиться", — резюмувала журналістка.

"Телеграф" повідомляв про протистояння між директором "Київміськбуду" Ігорем Кушніром та екс-власником "Укрбуду" Максимом Микитасем, заручниками якого стали інвестори житла останньої компанії.