Из декрета – в руководство НАБУ: новый поворот в карьере Полины Лысенко, о достижениях которой ничего не известно

"Телеграф" обратился с запросом в СНБО и Центр противодействия дезинформации, которым Лысенко руководила до декретного отпуска

Заместителем главы Национального антикоррупционного бюро Украины Семена Кривоноса стала бывшая руководительница Центра противодействия дезинформации при СНБО Полина Лысенко, которая почти сразу после назначения ушла в декретный отпуск и о результатах работы которой на предыдущей должности ничего не известно.

20 апреля 2023 года президент Зеленский подписал указ об освобождении Лысенко от должности руководителя Центра противодействия дезинформации. А уже 25 апреля в НАБУ объявили о ее назначении, отметив, что Лысенко "будет усиливать позиции института в коммуникации с обществом, укреплять взаимодействие с общественными организациями и международными партнерами".

Стоит отметить, что Центр противодействия дезинформации при СНБО начал свою работу 2 апреля 2021 года, тогда же указом президента Владимира Зеленского туда назначили Полину Лысенко. До этого она работала в Офисе генпрокурора и руководила проектом развития судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов.

После четырех месяцев функционирования новосозданного органа при СНБО, когда "Телеграф" решил узнать о достижениях Центра и его руководительницы, Полина Лысенко рассказала нам, что идет в декретный отпуск. Это было в августе 2021 года, после этого она исчезла из информационного поля. О результатах работы ни Центра, ни Полины Лысенко лично, ничего не известно до сих пор.

Более того, на сайте ЦПИ Полина Лысенко до сих пор (через 5 дней после увольнения) указана руководителем с примечанием "находится в декретном отпуске с 19 августа 2021 года".

Отметим, что после назначения Лысенко рассказывала, что не получает зарплату, а на оплату несуществующего штата ей необходимо примерно 11-12 миллионов гривен.

"Телеграф" обратился с запросом в СНБО и собственно ЦПИ относительно результатов работы Полины Лысенко в должности и продолжительности ее декретного отпуска.