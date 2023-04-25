З декрету - в керівництво НАБУ: новий поворот в кар'єрі Поліни Лисенко, про досягнення якої нічого не відомо

"Телеграф" звернувся з запитом до РНБО та Центру протидії дезінформації, яким Лисенко керувала до декретної відпустки

Заступником голови Національного антикорупційного бюро України Семена Кривоноса стала колишня керівниця Центру протидії дезінформації при РНБО Поліна Лисенко, яка майже одразу після призначення пішла у декретну відпустку і про результати роботи якої на попередній посаді нічого не відомо.

20 квітня 2023 року президент Зеленський підписав указ про звільнення Лисенко з посади керівника Центру протидії дезінформації. А вже 25 квітня в НАБУ оголосили про її призначення, зазначивши, що Лисенко "буде посилювати позиції інституції у комунікації з суспільством, зміцнювати взаємодію з громадськими організаціями та міжнародними партнерами".

Варто зазначити, що Центр протидії дезінформації при РНБО почав свою роботу 2 квітня 2021 року, тоді ж указом президента Володимира Зеленського туди призначили Поліну Лисенко. До цього вона працювала в Офісі генпрокурора та керувала проєктом з розвитку судової гілки влади та міжнародного співробітництва Офісу простих рішень і результатів.

Після чотирьох місяців функціонування новоствореного органу при РНБО, коли "Телеграф" вирішив з’ясувати про здобутки Центру та його керівниці, Поліна Лисенко розповіла нам, що йде у декретну відпустку. Це було в серпні 2021 року, після того вона зникла з інформаційного поля. Про результати роботи ані Центру, ані Поліни Лисенко особисто, нічого не відомо й досі.

Ба більше, на сайті ЦПД Поліна Лисенко досі (через 5 днів після звільнення) зазначена керівником з приміткою "перебуває в декретній відпустці з 19 серпня 2021 року".

Зазначимо, що одразу після призначення Лисенко розповідала, що не отримує зарплату, а на оплату неіснуючого штату їй необхідно приблизно 11-12 мільйонів гривень.

"Телеграф" звернувся з запитом до РНБО та власне ЦПД щодо результатів роботи Поліни Лисенко на посаді та тривалості її декретної відпустки.