Назначен новый глава НАБУ: что о нем известно

Кабмин сделал выбор из трех кандидатов

Сегодня, 6 марта, правительство назначило нового главу Национального антикоррупционного бюро Украины. Им стал Семен Кривонос.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства заявил, что изначально на должность были выбраны несколько кандидатов. А сегодня была поддержана кандидатура Семена Кривоноса.

"Только что на внеочередном заседании назначили руководителем бюро Семена Кривоноса. Этому процессу предшествовал прозрачный конкурс, по итогам которого комиссия, которая, в частности, состояла и из международных партнеров, определила трех кандидатов на должность директора НАБУ", — отметил Шмыгаль.

Также по его словам, теперь Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, которые были определены при получении статуса кандидата.

Что известно о новом главе НАБУ

40-летний Семен Кривонос родом из Мариуполя. Окончил Национальный аграрный университет по специальности "Агрономия", далее — академию госуправления (получил квалификацию "магистра государственного управления"). Имеет квалификацию специалиста права.

Он является председателем Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГИАМ), созданной после ликвидации ГАСИ. Этот институт выдает лицензии на строительство.

За свою карьеру Кривонос работал, в частности, на Одесской таможне:

С ноября 2015 по ноябрь 2016 – первый заместитель начальника Одесской таможни ГФС.

В 2016 году Семен Кривонос выиграл конкурс на должность директора Одесского управления НАБУ. От должности отказался и вернулся работать в таможню. " Центр Противодействия Коррупции ", напротив, пишет, что он не был назначен из-за скандалов вокруг незаконного состояния.

Ранее политик Михаил Саакашвили отмечал, что кандидатуру Семена Кривоноса поддержали в Офисе президента, а именно — его глава Андрей Ермак. В то же время в сети стали появляться следующие комментарии:

Прокомментировал назначение Семена Кривоноса также председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Он отмечает, что Семен Кривонос — это человек с нулевым опытом расследования коррупции и связями с заместителем Ермака.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на должность главы НАБУ было трое кандидатов: Сергей Гупяк, Семен Кривонос и Роман Осипчук. После того как конкурсная комиссия отобрала кандидатов, Кабмину нужно было проголосовать за одного из участников, который затем на протяжении семи лет будет возглавлять бюро.

Ранее НАБУ возглавлял Артем Сытник. Однако в апреле 2022 года он был уволен с должности в связи с истечением срока действия его полномочий. Он был директором Национального антикоррупционного бюро Украины в течение семи лет. За время своей деятельности Сытник неоднократно светился в разных скандалах, но в то же время ему удалось привлечь к ответственности сотни коррупционеров разного уровня.