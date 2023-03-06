Призначено нового голову НАБУ: що про нього відомо
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 992
Кабмін зробив вибір із трьох кандидатів
Сьогодні, 6 березня, уряд призначив нового голову Національного антикорупційного бюро України. Ним став Семен Кривонос.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.
Своєю чергою прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що спочатку на посаду було обрано кількох кандидатів. А сьогодні було підтримано кандидатуру Семена Кривоноса.
"Щойно на позачерговому засіданні призначили керівником бюро Семена Кривоноса. Цьому процесу передував прозорий конкурс, за підсумками якого комісія, яка, зокрема, складалася і з міжнародних партнерів, визначила трьох кандидатів на посаду директора НАБУ", — зазначив Шмигаль.
Також за його словами, тепер Україна виконала усі сім рекомендацій ЄС, які були визначені під час набуття статусу кандидата.
Що відомо про нового голову НАБУ
40-річний Семен Кривонос родом з Маріуполя. Закінчив Національний аграрний університет за спеціальністю "Агрономія", далі — академію держуправління (отримав кваліфікацію "магістра державного управління"). Має кваліфікацію спеціаліста права.
Він є головою Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ), створеної після ліквідації ДАБІ. Цей інститут видає ліцензії на будівництво.
За свою кар’єру Кривоніс працював, зокрема, на Одеській митниці :
- З листопада 2015 року по листопад 2016 року – перший заступник начальника Одеської митниці ДФС.
- 2016 року Семен Кривонос виграв конкурс на посаду директора Одеського управління НАБУ. Від посади відмовився та повернувся працювати до митниці. " Центр протидії корупції ", навпаки, пише, що він не був призначений через скандали навколо незаконного стану.
Раніше політик Михайло Саакашвілі зазначав, що кандидатуру Семена Кривоноса підтримали в Офісі президента, а саме його голова Андрій Єрмак. Водночас у мережі почали з’являтися такі коментарі:
Прокоментував призначення Семена Кривоноса також голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Він зазначає, що Семен Кривонос – це людина з нульовим досвідом розслідування корупції та зв’язками із заступником Єрмака.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на посаду голови НАБУ було троє кандидатів : Сергій Гуп’як, Семен Кривонос та Роман Осипчук. Після того, як конкурсна комісія відібрала кандидатів, Кабміну потрібно було проголосувати за одного з учасників, який потім протягом семи років очолюватиме бюро.
Раніше НАБУ очолював Артем Ситник. Однак у квітні 2022 року його було звільнено з посади у зв’язку із закінченням терміну дії його повноважень. Він був директором Національного антикорупційного бюро України упродовж семи років. За час своєї діяльності Ситник неодноразово світився у різних скандалах, але водночас йому вдалося притягнути до відповідальності сотні корупціонерів різного рівня.