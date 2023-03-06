Призначено нового голову НАБУ: що про нього відомо

Кабмін зробив вибір із трьох кандидатів

Сьогодні, 6 березня, уряд призначив нового голову Національного антикорупційного бюро України. Ним став Семен Кривонос.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Своєю чергою прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що спочатку на посаду було обрано кількох кандидатів. А сьогодні було підтримано кандидатуру Семена Кривоноса.

"Щойно на позачерговому засіданні призначили керівником бюро Семена Кривоноса. Цьому процесу передував прозорий конкурс, за підсумками якого комісія, яка, зокрема, складалася і з міжнародних партнерів, визначила трьох кандидатів на посаду директора НАБУ", — зазначив Шмигаль.

Також за його словами, тепер Україна виконала усі сім рекомендацій ЄС, які були визначені під час набуття статусу кандидата.

Що відомо про нового голову НАБУ

40-річний Семен Кривонос родом з Маріуполя. Закінчив Національний аграрний університет за спеціальністю "Агрономія", далі — академію держуправління (отримав кваліфікацію "магістра державного управління"). Має кваліфікацію спеціаліста права.

Він є головою Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ), створеної після ліквідації ДАБІ. Цей інститут видає ліцензії на будівництво.

За свою кар’єру Кривоніс працював, зокрема, на Одеській митниці :

З листопада 2015 року по листопад 2016 року – перший заступник начальника Одеської митниці ДФС.

2016 року Семен Кривонос виграв конкурс на посаду директора Одеського управління НАБУ. Від посади відмовився та повернувся працювати до митниці. " Центр протидії корупції ", навпаки, пише, що він не був призначений через скандали навколо незаконного стану.

Раніше політик Михайло Саакашвілі зазначав, що кандидатуру Семена Кривоноса підтримали в Офісі президента, а саме його голова Андрій Єрмак. Водночас у мережі почали з’являтися такі коментарі:

Прокоментував призначення Семена Кривоноса також голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Він зазначає, що Семен Кривонос – це людина з нульовим досвідом розслідування корупції та зв’язками із заступником Єрмака.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на посаду голови НАБУ було троє кандидатів : Сергій Гуп’як, Семен Кривонос та Роман Осипчук. Після того, як конкурсна комісія відібрала кандидатів, Кабміну потрібно було проголосувати за одного з учасників, який потім протягом семи років очолюватиме бюро.

Раніше НАБУ очолював Артем Ситник. Однак у квітні 2022 року його було звільнено з посади у зв’язку із закінченням терміну дії його повноважень. Він був директором Національного антикорупційного бюро України упродовж семи років. За час своєї діяльності Ситник неодноразово світився у різних скандалах, але водночас йому вдалося притягнути до відповідальності сотні корупціонерів різного рівня.